شكرا لقرائتكم خبر عن احذر النوم أمام المروحة خطر على صحتك.. يسبب انسداد الأنف ونوبات الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة، يلجأ الكثيرون لاستخدام المراوح والتكييف وغيرها من وسائل تبريد الغرفة لمواجهة ذروة الطقس الحار، إلا أن التعرض المباشر لتلك الوسائل يعرضك للخطر وللعديد من المضاعفات الصحية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فإن أصعب ما يواجه الشخص خلال الموجة الحارة هو الحصول على نوم كاف فى ظل درجات الحرارة المرتفعة، فقد تشكل استخدام المرواح والتكييفات والتعرض المباشر إليها خلال فترة النوم لمخاطر كثيرة، حيث أوضح الخبراء عدة مضاعفات صحية أهمها:

1.نوبات الحساسية الشديدة الأشخاص المصابون بالربو والحساسية وجفاف الجلد هم الأكثر تعرضًا للخطر لأنها تعمل على انتشار الغبار الذى يؤدى إلى الإصابة بنوبات الحساسية الشديدة.

2.انسداد الأنف تتمكن المروحة من توزيع الهواء في جميع أنحاء الغرفة، لذا تتسبب في حدوث موجات من الغبار وحبوب اللقاح التى تتسلل إلى الجيوب الأنفية وتشمل خطرا على المرضى لأنها تؤدى إلى انسداد الأنف

3.جفاف البشرة تسبب الجفاف لبشرتك وتؤثر على صحة الجلد، نظرا لأن تدفق الهواء المستمر على جسمك يتسبب في جفاف الجلد.

4.التهابات العيون تشكل خطرا على صحة العين خاصة لبعض الأشخاص الذين لم يغلقوا أعينهم أثناء النوم، مما يسمح بنفاذ الغبار إلى العين وبالتالي يحدث تهيجا والتهابات شديدة بعينيك

5.جفاف الفم والحلق، حيث تؤثر أيضا على الأشخاص الذين يفتحون أفواههم أثناءالنوم، فمن المحتمل أن يؤدي تدفق الهواء الزائد إلى جفاف الفم والحلق والرائحة الكريهة.

6.الصداع نتيجة الهواء الجاف المحمل بالغبار والأتربة التى تتسلل إلى الجيوب الأنفية وتؤدي إلى انسداداها وبالتالى ينتج عنها الشعور بالصداع .