صحة ورشاقة

ريجيم الصيف لخسارة 5 كيلو من وزنك أسبوعيا.. تناول البطيخ والكريز والزبادى

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القاهرة - سامية سيد - ريجيم الصيف هو أحد الأنظمة الغذائية المتبعة التى تعتمد على الأطعمة والفاكهة الصيفية، التى تساعدك فى خسارة الوزن وحرق السعرات الحرارية فى وقت قصير، من خلال اتباع نظام غذائي يعتمد على تقسيم الوجبات والإكثار من تناول الماء بمقدار حوالى ثلاثة لتر يوميا، بجانب تناول قائمة من الفاكهة الصيفية المعروفة انها منخفضة السعرات الحرارية والغنية ايضا بمضادات الأكسدة التى تحسن عملية التمثيل الغذائي.

ريجيم الصيف لخسارة 5 كيلو خلال الأسبوع
 

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وطبقا لتقرير نشر فى موقع تايمز أوف انديا، فهناك بعض الخطوات التى يعتمد عليها ريجيم الصيف لخسارة 5 كيلو خلال الأسبوع ومنها :

1.تناول الزبادي ومنتجات الألبان الخالية من الدسم فى وجبة الإفطار.

2.تناول الخبز الأسمر خلال وجبة الإفطار والعشاء مع تجنب أنواع المخبوزات الأخرى.

3.تناول الأسماك والمأكولات البحرية منخفضة السعرات الحرارية والتى تمدك بالطاقة وأحماض أوميجا 3.

4.تناول البروتينات الحيوانية بطرق صحية مثل الدواجن واللحوم المشوية

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ويعتمد ريجيم الصيف أيضا على قائمة من الفواكهة الصيفية التى تساعدك فى حرق الدهون ومنها:

1.البطيخ يعد من الفواكهة منخفضة السعرات الحرارية ويمنح جسمك حصص كافية من الماء، إلا أنه يجب عدم الإفراط فى تناوله لأنه يحفز هرمون الجوع.

2.الخوخ من الفاكهة منخفضة االسعرات الغنية التى تساعدك على تحسين حركة الأمعاء والهضم

3.الكريز الواحدة منه تحتوى على 50 سعرة حرارية فقط، وتساعد فى ضبط مستويات السكر بالدم.

4.التفاح غنى بمضادات الأكسدة التى تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي بجانب أنها منخفضة السعرات الحرارية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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