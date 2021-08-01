صحة ورشاقة

4 ملايين جرعة لقاح من أمريكا إلى نيجيريا لكبح توغل كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت نيجيريا، الأحد، 4 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس من الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان موجة ثالثة من وباء كوفيد-19.

وتم نقل الجرعات جوا إلى مطار أبوجا، عاصمة الدولة البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة.

وتعد هذه الدفعة هي الثانية من اللقاحات الموجهة لنيجيريا، بعد أن تلقت 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا في مارس/ آذار بتمويل من آلية كوفاكس الرامية لتزويد البلدان المنخفضة الدخل باللقاح.

وبلغت حصيلة كوفيد-19 في نيجيريا 174 ألف إصابة بينها 2149 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية، ولا تعكس هذه الأعداد الحصيلة الفعلية لقلّة اختبارات كشف الإصابة التي تم إجراؤها.

وفي يوليو/ تموز، تم رصد الإصابة بالمتحورة دلتا من فيروس كورونا، ما وضع السلطات في حالة تأهب قصوى، بحسب المركز النيجيري لمكافحة الأمراض.

وفي يونيو/ حزيران، حظرت نيجيريا دخول المسافرين غير المواطنين أو المقيمين الدائمين الذين مكثوا في جنوب أفريقيا خلال الـ14 يوماً الماضية، بعدما فرضت قيودا مماثلة على القادمين من البرازيل والهند وتركيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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