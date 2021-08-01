6 طرق فعالة للتعامل مع الطقس الحار.. منها الإكثار من تناول الخضار والفاكهة

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القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة فى موسم الصيف، يزداد خطر الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية منها الإجهاد الحرارى أو ضربة الشمس، في هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع موجة الحر، وفقا لما نشره موقع ndtv.

6 طرق فعالة للتعامل مع الطقس الحار

1. تجنب الوجبات الغنية بالبروتينات

إن تناول وجبة كبيرة غنية بالبروتينات خلال الصيف يمكن أن يزيد من حرارة التمثيل الغذائي أو عملية حرق الدهون ويدفئ الجسم، جرب المشروبات المخفوقة الغنية بالبروتين لتجلب لك البروتين الذي تحتاجه وكذلك تحمى جسمك من آثار ارتفاع الحرارة.

2. قم بتبريد مستحضرات التجميل والكريمات فى الثلاجة

من الجيد الاحتفاظ بالمستحضرات والمرطبات والكريمات في الثلاجة، ليخلق المنتج إحساسًا بالانتعاش.

3. حافظ على رطوبتك

تأكد من عدم ترك جسمك محتاجا للماء، سوف تتعرق كثيرا، لذا من المهم تجديد محتوى السوائل عن طريق شرب الماء بانتظام، يمكن أن يسبب الجفاف ضعفًا خطيرًا وإرهاقًا وأمراضًا أخرى في الظروف القصوى.



طرق تغلب على درجة الحرارة

4. استخدم المراوح لدفع الهواء الدافئ لخارج منزلك

استخدام المراوح يمكن أن يكون رائعا لتنقية الهواء الدافئ فى منزلك والسماح بتهوية المنزل.

5. ارتد ملابس مناسبة

عندما لا تكون الشمس أفضل صديق لك، يجب أن تختار الملابس القطنية بدلا من الخامات الأخرى لأنها خفيفة للغاية، واختر الألوان الفاتحة، حيث تميل الألوان الداكنة إلى امتصاص الحرارة، بينما تعكس الألوان الفاتحة إشعة الشمس.

6- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات

من أهم النصائح للتعامل مع الطقس الحار الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على الكثير من المياه والفيتامينات والمعادن التي تساعد على الاحتفاظ برطوبة الجسم.