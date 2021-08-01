فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من مغلى أوراق المانجو والزنجبيل

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من مغلي أوراق المانجو والزنجبيل، فيحتوي كل من الزنجبيل والمانجو على مواد كيميائية نباتية مثل مادة البوليفينول التي تشمل الأنثوسيانين والفلافانون والريسفيراترول وحمض الإيلاجيك والأيسوفلافون. وتناولها معاً بدون إضافة سكر يمنحك فوائد صحية غير متوقعة تعرفي عليها .

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1. ينشط الشهية

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يحتوي كوب من مغلي أوراق المانجو والزنجبيل على مادة الكركمين والتي قد تساعد في تحفيز شهية الشخص.

2. قد يعالج أعراض الاكتئاب

تتحدث بعض الدراسات عن نشاط تناول مغلي أوراق المانجو والزنجبيل كمضاد للاكتئاب لاحتوائها على مركبات تساعد على تهدئة العقل والجهاز العصبي، وتساعد في التخلص من أعراض الاكتئاب مثل القلق وتقلب المزاج والصداع.

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3. له تأثيرات مضادة للأورام

تناول كل من مغلي أوراق المانجو والزنجبيل من دون مزجهما معاً وعند تناول أدوية السرطان مثل العلاج الكيميائي، تزداد فرص بقاء المرضى على قيد الحياة؛ لأن الزنجبيل والمانجو يمنعان نمو الخلايا السرطانية بسبب الآثار المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

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4. يخفض الحمى

توفر مجموعة من مركبات الفلافونويد الموجودة في الزنجبيل والمانجو؛ لذا كوب من مغلي أوراق المانجو والزنجبيل له تأثيرات خافضة للحرارة ومضادة للالتهابات.



5. يحفز الرغبة الجنسية

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول كل من المانجو والزنجبيل يعمل على زيادة الرغبة فى العلاقة الحميمة، فكلاهما يحتوي على مضادات الأكسدة الحيوية وتعزيز تدفق الدم في الجسم، مما يؤدي إلى تحفيز الرغبة الجنسية أيضاً، تساعد مضادات الأكسدة في منع تلف الحيوانات المنوية أو الأعضاء التناسلية.

6. يعالج السعال

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كوب من مغلي الزنجبيل وأوراق المانجو يعمل كطارد للبلغم، مما يعني أنه يساعد على تعزيز إفراز البلغم من الشعب الهوائية، وبالتالي يعالج السعال. تعتبر المكونات المتطايرة مثل alpha-zingiberene وcuparene وbeta-bisabolene وgamma curcumene في الزنجبيل أيضاً في علاج أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل التهاب الشعب الهوائية.

7. يعالج الإمساك

يعتبر كل من مغلي أوراق المانجو والزنجبيل مليناً رائعاً؛ لأن كليهما مصدر غني بالألياف والنشا وتساعد الألياف على زيادة حجم البراز وتحفيز حركة الأمعاء؛ نظراً لأن المانجو والزنجبيل هو أيضاً مدران للبول، فإنه يزيد من الماء في البراز مما يساعد على جعله أكثر نعومة وسهل المرور وهذا يساعد في علاج الإمساك لدى الشخص.

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