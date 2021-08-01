كيف أزيل الترهل أسفل البطن؟

بيروت - نادين محمد - غالباً ما تبدأ المرأة بملاحظة ترهل أسفل البطن بعد بلوغها سن الـ 35 ، وهذا مرده إلى بداية التقدم في السن، فيبدأ الجسم بفقدان الكولاجين، الإيلاستين وحمض الهيالورونيك، وهي مواد مهمة للحفاظ على رطوبة البشرة.

التقدم في السن، ليس المسؤول الأوحد عن الترهل أسفل البطن، فخسارة الوزن بشكل كبير وسريع، إضافة إلى الحمل يحدثان تغييراً وتمدداً في بنية الجلد، هذا إضافة إلى انقطاع الطمث، التعرض المفرط للأشعة ما فوق البنفسجية، التدخين، وغير ذلك...

اتباع نظام غذائي صحي



للتغذية تأثير كبير على مرونة الجلد، خاصة تناول الأطعمة التي تحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، الكادة المسؤولة عن عدم ترهل وشيخوخة الجلد. ينصح بالتركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، مثل الأفوكادو، سمك السلمون، زيت الزيتون، المكسرات والحبوب، هذا إضافة إلى تلك التي تحتوي على فيتامين C، كالفراولة، الحمضيات، الطماطم، الفلفل الأخضر....

ممارسة التمارين الرياضية



رياضة المشي ليست كافية لإزالة الترهل أسفل البطن، بل يستوجب اللجوء إلى تمارين خاصة ببناء العضلات، كـ :

تمرين تمدد دوران الجذع أو ما يعرف بـ Trunk Rotation Stretch،

يتم خلاله:

• الاستلقاء على الأرض وثني الرقبة باتجاه اليمين.

• رفع الساقين معاً بعضهما، وإمالتهما إلى الجهة اليسرى لبضع ثوانٍ ومن ثم للجهة اليمنى.

• يكرر هذا التمرين 15 مرة لكل جانب.

تمرين المقص



يعمل هذا التمرين على إزالة الترهل أسفل البطن وعلى التخفيف من حدة آلام الظهر أيضاً.

• يتم الاستلقاء على الظهر مع ثني المرفقين ليلامسا الأرض.

• تثنى الركبتان بعض الشيء، مع الحفاظ على جزء من عضلات المؤخرة في الهواء.

• يتم خفض ساق واحدة ببطء على ألا تلامس القدمان الأرض، ومع إبقاء الأخرى في مكانها.

• يكرر التمرين لكل ساق 25 مرة.

تمرين متسلق الجبل أو Mountain Climber



• يتم اتخاذ وضعية تمرين البلانك الكلاسيكي، أي الثبات على راحتي اليدين والساقين، ثم تمدد الساقان للخلف، مع التأكد من وضع المعصمين تحت الكتفين، والصدر بعيداً عن الأرض.

• تمدد الساق اليسرى بالكامل لتلامس الأرض، مع التأكد من أن الركبة مشدودة.

• يجب الحفاظ على الركبة اليمنى مثنية على الجذع.

• تحرك بعد ذلك الرجل اليسرى للأمام ثم للخلف.

• يتم تكرار هذا التمرين 15 مرة لكل ساق.

تناول الماء بكثرة



ينصح بشرب كمية وافرة من الماء يومياً، إذ يضاعف من رطوبة الجسم والجلد، وبالتالي زيادة مرونته.

العمليات الجراحية

تعرف بعمليات استئصال الجلد أو نحت الجسم، تتطلب تخديراً عاماً للجسم بسبب الشقوق الكبيرة التي يحدثها الطبيب، كما أنها ذات كلفة عالية.

منتجات التجميل



كلصقات الجلد، جل أو كريمات، ويفضل أن تحتوي على مركبات الريتينويد Retinoids التي قد تعزز من إنتاج الكولاجين. تحتاج هذه المنتجات إلى المواظبة على استخدامها لتؤتي بنتائج فعالة، لكنها لا تعتبر كافية بحسب ما يرى فيها خبراء التجميل.

الوصفات الطبيعية



بعيداً عن مبضع الجراح والمنتجات غير الموثوق بنتيجتها، يمكن لإزالة الترهل أسفل البطن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وشد الجلد المترهل، كهذه الوصفات المختارة....

وصفات لإزالة الترهل أسفل البطن

القهوة لإزالة الترهل أسفل البطن



المكونات

• ملعقتان كبيرتان من القهوة أو البن.

• القليل من الماء الدافىء.

الطريقة

• تمزج القهوة مع الماء للحصول على خليط متماسك القوام.

• يوزع على أسفل البطن ويدلك لمدة 5 دقائق باتجاه عقارب الساعة، ثم 5 دقائق أخرى بالاتجاه المعاكس.

• تكرر هذه الخطوات لمدة ½ ساعة يومياً أو يوماً بعد يوم.



الشبة والنشاء لإزالة الترهل أسفل البطن



المكونات

• كمية قليلة من مسحوق الشبة.

• كمية مماثلة من النشاء.

• القليل من زيت الزيتون.

• القليل من الماء.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

• يوزع الخليط على منطقة أسف البطن التي تعاني من الترهل.

• يترك حتى يجف، ثم يزال بواسطة خرقة من القماش مبللة بالماء الدافىء.

• تكرر هذه الوصفة يوماً بعد يوم.

الزيوت الطبيعية لإزالة الترهل أسفل البطن



المكونات

• ملعقة من زيت الهندباء.

• ملعقة من زيت الشاي الأخضر.

• ملعقة من زيت الزيتون.

• ملعقة من زيت المريمية.

• ملعقة من زيت إكليل الجبل.

• ملعقة من زيت البابونج.

• ملعقة من زيت الزعتر.

• ملعقة من زيت الحلبة.

الطريقة

• تخلط الزيوت مع بعضها البعض جيداً.

• تحفظ في زجاجة محكمة، ويوزع منها على أسفل البطن.

• يدلك بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى لمدة ¼ ساعة.

• تكرر وصفة الزيوت لإزالة الترهل أسفل البطن يومياً ولمدة شهر.

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