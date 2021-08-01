شكرا لقرائتكم خبر عن لو وزنك قليل..طرق بسيطة هتساعدك في علاج النحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "عاوز اتخن وأظبط جسمى" جملة نسمعها من الكثيرون سواء الرجال أو السيدات فليست كل المشاكل هي انقاص الوزن ولكن يعانى الكثيرون من النحافة الشديدة وعدم معرفة السبب، وحسب ما ذكره موقع insider يجب معرفة سبب النحافة أولا قبل علاجها فقد يكون ذلك نتيجة الإصابة بالأنيميا أو مشاكل في الغدة الدرقية أو مرض السكر وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى.

وهناك بعض الطرق البسيطة التي تساعدك على زيادة الوزن وهى:

1:لزيادة الوزن ستحتاج إلى تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق

في المتوسط ​​ستحتاج إلى 3550 سعرة حرارية إضافية لزيادة وزن الجسم بأمان إذا كنت تتطلع إلى زيادة رطل واحد في الأسبوع، فهذا يعني حوالي 500 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

تختلف أهداف زيادة الوزن باختلاف الشخص، وينبغي مناقشتها مع طبيبك أو اختصاصي تغذية مسجل، ولكن بشكل عام ، تعتبر زيادة الوزن بحوالي نصف إلى رطل واحد أسبوعيًا آمنة

2 : اختر الفواكه والخضروات ذات السعرات الحرارية العالية

سواء كنت تحاول زيادة وزنك أو خسارته أو الحفاظ عليه ، فإن تناول نظام غذائي جيد من الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب هو مفتاح الحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن ومنها " الزبيب، التمر، الفاصوليا ، الموز".

3: تناول الأطعمة الغنية بالطاقة

الاكثار من تناول الأطعمة الغنية بالطاقة ومنها

-الأفوكادو ( 240 سعرة حرارية لكل فاكهة ).

-المكسرات ، مثل اللوز ( 180 سعرة حرارية في نصف كوب ).

-زيت الزيتون ( 120 سعرة حرارية في ملعقة واحدة ).

-الفاكهة المجففة مثل المشمش ( 90 سعرًا حراريًا لحوالي خمس قطع ).

4:يمكن أن تساعد المشروبات مثل العصائر أو المخفوقات المليئة بالبروتين في إضافة السعرات الحرارية إلى مدخولك اليومي، تتضمن بعض الأمثلة على المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية ما يلي:

-سموذي مع زبدة الفول السوداني، بذور الشيا، الفاكهة، الزبادي، والحليب كامل الدسم .

-عصير فواكه 100٪ يحتوي على سعرات حرارية أكثر من الفاكهة الكاملة يمكن للأشخاص الأصحاء تناول عصير 100٪ يوميًا كواحد من حصصهم من الفاكهة.

-مسحوق البروتين غير المحلى والذي يمكن إضافته إلى المشروبات أو دقيق الشوفان أو الزبادي.

-دهن زبدة الفول السوداني ( حوالي 190 سعرة حرارية لكل ملعقتين كبيرتين ) أو زبدة اللوز ( حوالي 190 سعرة حرارية لكل ملعقتين كبيرتين ) على الخبز المحمص أو الفطائر.

5: زيادة تناول البروتين

تتكون العضلات من البروتين، لذا فإن تناول المزيد من البروتين أثناء تدريب القوة يضمن أن تلك السعرات الحرارية الزائدة تذهب نحو بناء العضلات وليس الدهون.

-سمك السلمون ( 29 جرامًا من البروتين في خمس أونصات ) .

-البيض (6 جرامات من البروتين لكل بيضة ) .

-الفاصوليا ( 6 جرامات من البروتين لكل كوب من الفاصوليا السوداء ) .

-المكسرات ( 6 جرام بروتين لها نصف كوب ) .

يمكن أن يزيد البروتين الزائد من فرصة الإصابة بالجفاف، لذا تأكد من شرب الكثير من الماء عند زيادة تناول البروتين.

6: الاهتمام بممارسة الرياضة

يمكن أن تساعدك تمارين القوة على زيادة الوزن عن طريق بناء العضلات والتمارين المختلفة.