شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.. 5 مشروبات مفيدة للأمهات المرضعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الأحد 1 أغسطس، بداية الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية، هي عملية طبيعية تحتاج إلى اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، في الأيام الأولى بعد الولادة ، تكون كل من الأم والطفل حساسين ويحتاجان إلى رعاية واهتمام تام، و يجب أن تتعرف الأم على العناصر الغذائية الأساسية المطلوبة لكل من الرضيع والأم المرضعة، ويمنح حليب الأم العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والأجسام المضادة التي تمتص بسهولة من الأم إلى المولود الجديد، وفى التقرير التالى يقدم أفضل مشروبات الرضاعة للأمهات المرضعات، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

افضل المشروبات للأم المرضعه

1. شرب المياه

تعاني العديد من النساء الحوامل من غثيان الصباح، والانتفاخ، والإمساك، وانتفاخ البطن، والتي يمكن علاجها عن طريق شرب الماء فهى تساعد في إفراز الحليب، يمكنك التحدث إلى أخصائي أمراض النساء أو أخصائي التغذية حول الكمية التي يجب تناولها.

2. ماء بذور الشمر

تعتبر بذور الشمر من المواد التي تزيد من إنتاج الحليب، والتي لها خصائص شبيهة بالإستروجين، والتي يعتقد أنها تزيد من إنتاج هرمون البرولاكتين، زيادة مستويات البرولاكتين في الجسم تزيد من حجم الحليب، ينصح للنساء اللواتي يرغبن في زيادة وزن طفلهن، أفضل طريقة لاستهلاك الشمر هي إبقائه منقوعًا في الماء طوال الليل.



ماء بذور الشمر

3. شوربة الخضار

شوربة الخضار خيار جيد للأمهات المرضعات، يمكنك أيضا تجميد بعض الوجبات بحيث يمكنك الحصول على وجبة مغذية ولكن تأكد من تناولها في غضون 3 أيام، يجب إضافة مكونات مثل الجزرالتي تحتوي على مادة بيتا كاروتين الصحية للأم والطفل، يمكنك أيضًا استخدام الشمر وبذور الحلبة والخضروات الورقية الخضراء.

4. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند الطازج مفيد للغاية للأم الحامل أو المرضعة، ينصح بتناول كوب من ماء جوز الهند الطازج يوميا، ماء جوز الهند منخفض السعرات الحرارية ، منخفض السكر ويحتوي على إلكتروليتات طبيعية، كما أنه يساعد في الحفاظ على ترطيب الأم.



ماء جوز الهند

5. عصير الشوفان والجوز

يعتبر عصير الشوفان والمكسرات أيضا وجبة متوازنة ممتازة للأم، من المهم جدا أن تحصل الأم أيضا على تغذية كاملة، يمكنك إضافة المكسرات الغنية بالكالسيوم مثل الكاجو، يمكنك أيضا إضافة التمر والزبيب اللذين يكملان الشوفان جيدا، تحتوي المكسرات على كمية جيدة من البروتين الضروري للأمهات المرضعات.