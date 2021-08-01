تكبير المؤخرة وشدها بخلطات سحرية

بيروت - نادين محمد - تُستخدم زيت الحلبة على نطاق واسع في صنع الخلطات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، وذلك لما يتمتع به من فوائد، من أهمها أنه يعمل على تكبير حجم المؤخرة وجعلها مشدودة ومرفوعة، إضافة الى أنه يشتمل على مضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد والجذور الحرة وتقضي على تشققات الجلد والحفاظ على صحة البشرة. انطلاقاً من ذلك، سنقدم إليك في يلي ثلاث وصفات طبيعية من زيت الحلبة، سهلة التحضير، وتساعدك في الحصول على مؤخرة أكثر حجماً وجاذبية.



خلطة زيت الحلبة والعسل

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

القليل من المياه الفاترة

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي جميع المكوّنات المذكورة سابقاً في شكل جيد واشربيها عند الصباح على معدة فارغة. وعند الالتزام بتناول هذه الخلطة يومياً، ستلاحظين الفرق سريعاً.

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خلطة زيت الحلبة والخميرة

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من المياه الفاترة.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي جيداً كلاً من زيت الحلبة والخميرة والمياه الفاترة. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على منطقة المؤخرة، وذلك قبل الخلود النوم. اتلركي الخليط على المؤخرة لمدة ليلة كاملة. وفي صباح اليوم التالي، شطفي جسمك بالماء الدافئ.



خلطة زيت الحلبة وزيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الحلبة.

طريقة التحضير والتطبيق

أولاً، قومي بمزج زيت الحلبة وزيت الزيتون في شكل جيد. وحين يصبح المزيج متماسكاً ضعيه على المؤخرة مع الحرص على تدليكها بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى. اتركي المزيج على المؤخرة لمدة نصف ساعة، بعدها شطفيها بالماء الفاتر.

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