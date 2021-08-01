هل الجلوس لفترة طويلة له آثار ضارة على الصحة العقلية؟

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

حذرت دراسة جديدة من أن الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك العقلية والنفسية.



ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة هيدرسفيلد البريطانية أن العديد من الأشخاص يقضون أكثر من ثماني ساعات في اليوم جالسين، إما بسبب العمل من المنزل، أو أثناء الإجازة. وقال الباحثون إن هذا بدوره يتسبب في آثار ضارة على الصحة العقلية.

وحتى الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا معتدلًا أو قويًا لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا قد تعرضوا لتأثير سلبي على صحتهم العقلية، مما يشير إلى أن المزيد من التمارين كانت مطلوبة لموازنة نمط حياتهم المستقرة المتزايدة.

وقال الدكتور ليان أزيفيدو، أحد مؤلفي الدراسة "على الرغم من أن عيّنتنا المكونة من حوالي 300 شخص كانت نشطة للغاية، إلا أنهم كانوا يجلسون لفترات أطول مع جلوس أكثر من 50 في المائة منهم لأكثر من ثماني ساعات في اليوم.

وأضاف أزيفيدو "وجدنا أن وقت الجلوس، جنبًا إلى جنب مع بعض العوامل الديموغرافية والحالات الصحية الموجودة مسبقًا، كانت المتغيرات الرئيسية التي تؤثر سلبًا على الصحة العقلية والرفاهية النفسية".

وأظهرت دراسات أخرى أنه إذا جلست لمدة تزيد عن ثماني ساعات، فمن أجل تعويض التأثير السلبي للسلوك المستقر على نتائج الصحة البدنية، فإنك تحتاج إلى ممارسة الرياضة لفترة أطول.

إن تقليل وقت الجلوس له تأثير إيجابي على الصحة العقلية، ويوصي الباحثون أنه بالإضافة إلى زيادة النشاط البدني، يجب تقليل وقت الجلوس للحفاظ على الصحة العقلية والنفسية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.