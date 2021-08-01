بالارقام.. سيدني تسجل رقما قياسيا للإصابة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

سجلت سيدني رقما قياسيا للإصابة بكورونا، فيما ارتفعت العدوى في ولاية كوينزلاند، بعد يوم من إغلاق المنطقة الأكثر كثافة سكانية.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد، أنه تم تسجيل 239 حالة في سيدني في الساعات الـ24 الماضية، حتى الساعة الثامنة مساء أمس السبت، وهو ما يعادل العدد، الذي تم تسجيله قبل ذلك بثلاثة أيام وهو الأعلى منذ أن بدأت سلالة "دلتا" لفيروس كورونا المستجد تجتاح أكبر مدينة في البلاد في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت رئيسة وزراء ولاية "نيو ساوث ويلز"، جلاديز بيريجيكليان إن هناك بعض المؤشرات على أن الفيروس، يتم احتواؤه بالأساس في أجزاء من جنوب غرب سيدني، حيث يتم تطبيق أشد القيود.

وبينما يتبع معظم السكان قواعد الإغلاق، تفاقمت مشاعر الإحباط في عدة مناسبات، وتم نشر أكثر من 1300 رجل شرطة في سيدني أمس السبت لردع أي مظاهرات مناهضة للإغلاق بعد مظاهرات عنيفة قبل أسبوع.