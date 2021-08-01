باكستان تحظر السفر الجوي الداخلي لغير الحاصلين على لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظرت باكستان، الأحد، السفر الجوي للأشخاص غير الحاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن فرض قيود السفر جاء لتشجيع الناس على التطعيم، وقال إن التردد في أخذ اللقاح لا يزال يمثل مشكلة تسعى السلطات جاهدة للتعامل معها.

وأدت موجة العدوى الجديدة التي تهيمن عليها سلالة دلتا إلى الضغط مرة أخرى على نظام الرعاية الصحية الضعيف في البلاد.

وسجلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا 5026 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد يومي منذ نيسان/أبريل. وأصيب أكثر من مليون شخص في باكستان حتى الآن بفيروس كورونا، وتجاوزت الوفيات عتبة 23 ألف حالة، وفقا للإحصاءات الوطنية.

ودفعت زيادة حالات الإصابة السلطات إلى إغلاق بؤر الوباء في أكثر من 10 مدن في إقليم البنجاب، وهو أكبر إقليم في البلاد. وتعرضت مدينة كراتشي الأكثر كثافة سكانية في باكستان، حيث يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، لإغلاق جزئي يوم الجمعة.

وبدأت حملة التطعيم التي تديرها الحكومة في شباط/فبراير، وكانت بطيئة في البداية، لكن الحملة بدأت تتسارع، حيث تلقى أكثر من 30 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.