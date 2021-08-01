شكرا لقرائتكم إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتوفر عدد من التقنيات التي تساعد فاقدي البصر او أصحاب النظر الضعيف لتصفح شبكة الإنترنت، لكن عندما يتعلق الأمر بتطبيق إنستغرام قد يكون ذلك غريباً بعض الشيء.

ويقدم التطبيق خاصية "قارئ الشاشة" التي توضح اسم ناشر الصورة ووقت نشرها، بالإضافة إلى عدد الإعجابات. كما تعمل على توضيح محتوى الصورة.

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خاصية قراءة الشاشة

وتعتمد خواص قراءة الشاشة "Screen Reader" على نص يقوم المستخدمين بإدخاله يدوياً. لكن عادةً ما يهمل المستخدمون إضافة هذا النص، وفي هذه الحالة تقوم الخاصية بقراءة نص افتراضي.

إلى ذلك، قد يقوم قارئ المحتوى الصوتي بكثير من الأحيان بوصف الصورة بشكل خاطئ، بحسب ما أفاد موقع "البوبة العربية للأخبار التقنية"، نقلاً عن Danielle McCann، منسق شبكات التواصل الاجتماعي في الاتحاد الوطني للمكفوفين.

وتعد الأخطاء التي ترتكبها تقنيات وصف محتويات الشاشة كثيرة ومختلفة، إلا أنها قد ساعدت فاقدي البصر على تصفح الشبكات الاجتماعية حتى لو مع تجربة استخدام غير مثالية.

ويهتم عدد كبير من المستخدمين بتوضيح النص الوصفي لصورهم، والمعروف باسم Alt Text، وهي خاصية أصبحت شبكات اجتماعية عديدة منها إنستغرام توفرها.

وصف الصورة والذكاء الاصطناعي

لكن حتى مع اهتمامهم هذا فقد يخطئ الشخص المعافى في تحديد المعلومات التي تهم فاقد البصر لكي يتخيل محتوى الصورة. وقد ذكرت McCann أنها تخبر أصدقائها بأن كتابة النص الوصفي هو أشبه باختبار لجودة الكتابة. وكيف يمكنك وصف المحتوى بدقة في أقل عدد كلمات ممكن.

ويجب أن تكون هذه النصوص واصفة ومليئة بالمعروفات، وليست نصوص أدبية صعبة الفهم.

إنستغرام

من ناحية أخرى، يستطيع الذكاء الاصطناعي الخاص بفيسبوك، والمستخدم أيضاً في إنستاغرام، على تقديم وصف للصورة، لكنه لازال ضعيفاً، ولازال يعاني من أخطاء قد تفسد فهم محتوى الصورة بالكامل بالنسبة لضعيف البصر.

وبشكل عام، تصفح إنستاغرام بالنسبة لفاقدي البصر لا يقدم تجربة متكاملة. لكن في حالة أن صاحب الصورة لم يضع وصفاً مناسباً لها، فهذا يظل الحل الوحيد بالنسبة لهذه الفئة من المستخدمين.