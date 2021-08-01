شكرا لقرائتكم خبر عن كوب واحد من الزبادى يعزز مناعتك من الأمراض المختلفة..اعرف فوايده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الزبادي فوائد صحية عديدة لجسم الإنسان فهو يُصنف على أنه غذاء بروبيوتيك أو ما يسمى بـ"البكتيريا الجيدة"، التى تلعب دورا فى عملية الهضم، كما تحتوي جميع أنواع الزبادي على بروتين حيواني، بجانب العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم وفيتامين B2 و B12 والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

وكشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس، عن فوائد الزبادي لجهاز المناعة ولصحة جسمك، وقدرتها على درء الأمراض والوقاية منها.





ومن أبرز الفوائد الصحية للزبادي لصحة جسمك: 1. تعزيز جهاز المناعة

لأنه غنية بالمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك الموجود في اللبن الذي يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك ويسرع الشفاء عند المرض، خاصةً عند عدوى فيروس الأنفلونزا.



2. يخفض ضغط الدم 2. يخفض ضغط الدم

وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO) في عام 2015 ، يعاني حوالي 1.13 مليار شخص من ارتفاع ضغط الدم، وتناول الزبادي يعد علاجا فعالا لارتفاع ضغط الدم لأنها تحتوى على البوتاسيوم الذي يمكنه شطف الجسم من الصوديوم الزائد ، وهو معدن يلعب دورًا في زيادة ضغط الدم الموجود في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح.





3. مصدر جيد للبروتين

البروتين هو معدن أساسي ضروري ويستخدم في أداء وظائف الجسم المختلفة، ونقصه ينتج عنه مجموعة من الاضطرابات ، مثل صعوبة التفكير و هشاشة الشعر والجلد والأظافر و فقدان كتلة العضلات.



4. مصدر جيد للطاقة بعد التمرين 4. مصدر جيد للطاقة بعد التمرين

عند القيام بالتمارين الرياضية يحرق الجسم الكثير من السعرات الحرارية ، لذلك من الطبيعي أن يفتقر الجسم إلى الطاقة، لذا يمكنك تناول الزبادي والتى تمنح جسمك مزيجًا من البروتينات والكربوهيدرات .





5. يساعد على عسر الهضم

لأنه يحتوي على البروبيوتيك وهى البكتيريا المفيدة للهضم والتى تعالج من اضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة.