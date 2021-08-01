كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج هشاشة العظام

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القاهرة - سامية سيد - الورك هي المنطقة الأكثر تضررا بسبب هذا المرض، فإن الأعراض التي تميل إلى الظهور في تلك المنطقة هي الألم الذي يتركز في الفخذين أو الأرداف أو الفخذ، على الرغم من أن هذا المرض لا يظهر أي أعراض في مرحلة مبكرة ، إلا أنه في النهاية، مع تفاقم الحالة ، قد يصاب المرء بالألم أثناء التحميل الزائد أو القيام بأى مجهود.

على الرغم من أن هذا المرض يؤثر بشكل كبير على منطقة الورك ، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم مثل اليدين والقدمين والركبتين والكتفين أيضا.