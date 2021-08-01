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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الورك هي المنطقة الأكثر تضررا بسبب هذا المرض، فإن الأعراض التي تميل إلى الظهور في تلك المنطقة هي الألم الذي يتركز في الفخذين أو الأرداف أو الفخذ، على الرغم من أن هذا المرض لا يظهر أي أعراض في مرحلة مبكرة ، إلا أنه في النهاية، مع تفاقم الحالة ، قد يصاب المرء بالألم أثناء التحميل الزائد أو القيام بأى مجهود.
على الرغم من أن هذا المرض يؤثر بشكل كبير على منطقة الورك ، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم مثل اليدين والقدمين والركبتين والكتفين أيضا.
س: ما أسباب هشاشة العظام؟ 1- ترسبات الدهون في الأوعية الدموية : يمكن تقليل تدفق الدم في الأوعية بسبب الانسداد الناتج عن رواسب الدهون أو الدهون في هذه الأوعية الدموية ، مما يقلل من إمداد العظام بالدم.
2- صدمة المفاصل : التي تحدث بسبب بعض الإصابات أو خلع المفصل الذي قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية القريبة، ويمكن أن تكون صدمة المفاصل سببًا آخر وراء النخر اللاوعائي.
اسباب هشاشة العظام
3- الحالات الطبية : مكن أن تكون بعض الحالات الطبية مثل مرض جوشر أو فقر الدم المنجلي هي السبب وراء انخفاض تدفق الدم إلى العظام.
س: ما عوامل الخطر أن تزيد من خطر الإصابة هشاشة العظام؟
العلاجات الطبية : هناك علاجات طبية معينة مثل العلاج الإشعاعي وزرع الأعضاء وغيرها من العلاجات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا المرض.
عوامل اصابة هشاشة العظام
استخدام أدوية الكورتيزون: الاستخدام المفرط للستيرويدات الذي يمكن أن يزيد من مستويات الدهون في الدم ويقلل من تدفق الدم مما يؤدي إلى حالة هشاشة العظام.
س: ما علاج هشاشة العظام؟
يمكن أن يكون هشاشة العظام مؤلما حقا ويمكن أن يكون أيضًا سببًا وراء بعض المضاعفات الأخرى، من الضروري اكتشاف هذه الحالة وعلاجها في مرحلة مبكرة، في المرحلة الأولية، يمكن علاج هذا المرض بأدوية خفيفة أو من خلال علاج الخلايا الجذعية وهي عملية طبية يتم فيها سحب عينة نخاع عظم المريض بمساعدة حقنة ويتم عزل هذه الخلايا المكونة للعظام في المختبرمن أجل اضربها في الفتحات، تزرع هذه الخلايا المكونة للعظام المضاعفة بعد تنظيف العظم الميت وعلاج المرض تماما.
علاج هشاشة العظام
في الحالات التي يتم فيها اكتشاف المرض لاحقًا، يمكن للمريض اختيار خيارعلاجي يسمى استبدال مفصل الورك، والذي يميل إلى أن يستمر لعقود، وبالتالي يعد حلاً ممتازًا على المدى الطويل.