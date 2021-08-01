ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 198 مليوناً و561 ألفاً و249 إصابة

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 198 مليوناً و561 ألفاً و249 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و233 ألفا و121 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 179 مليونا و291 ألفا و571 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 75 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 55 إصابة في اليوم السابق مشيرة إلى أن العدد الجديد يشمل حالات إصابة محلية في 8 أقاليم.

والإصابات الجديدة جزء من تفش متزايد لسلالة دلتا في الصين عقب شهور من تسجيل معدل إصابات محلية محدود للغاية.

وأثار تطور سلالة دلتا قلقًا في الصين، حيث سجلت البلاد 328 إصابة جديدة في يوليو/ تموز، أي ما يعادل تقريباً عدد الإصابات في الفترة من فبراير/ شباط إلى يونيو/ حزيران، ما أدى إلى فرض حجر صحي على مئات آلاف السكان في مقاطعة جيانجسو، غير البعيدة عن بكين، وإجراء حملات اختبار مكثفة في مدن عدة، في مؤشر إلى قلق الحكومة.

وقال المتحدّث باسم لجنة الصحّة الوطنيّة في الصين، مي فينج، خلال لقاء مع صحفيّين، إنّ "المتحوّرة الرئيسيّة المنتشرة حاليّاً هي دلتا، ما يمثّل تحدّياً أكبر على صعيدي الوقاية والمراقبة".

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 450 وفاة و18809 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 240906 بينما سجلت البلاد مليونين و848252 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

سجلت البرازيل 37582 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 19.92 مليون إصابة.

وسجلت البلاد 910 حالات وفاة جديدة بكوفيد -19 في تلك الفترة وبلغ عدد الوفيات بسبب الجائحة 556370.

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات، السبت، وذلك ارتفاعا من 45 إصابة وأربع وفيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 284262 من ضمنهم 230368 حالة تم شفاؤها، و16524 حالة وفاة".