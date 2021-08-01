أطعمة تساهم في تكوُّن حصى الكلى.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

تتسبب حصى الكلى في آلام مبرحة، وتتطلب في كثير من الأحيان تدخلاً جراحياً لإزالتها وتخليص المريض منها ومن الأعراض المرافقة لها، وتتشكل الحصوات الكلوية بسبب أنماط الغذاء، لتتحول إلى ما يشبه أحجار صغيرة مختلفة الأحجام، تسبب نوبات حادة من المغص الكلوي.



وكشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن هناك مواد غذائية يؤدي تناولها بانتظام إلى تكون الحصى في الكلى.

ويشير مياسنيكوف، إلى أنه يجب تجنب الإفراط بتناول الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية، مثل اللحوم، وكذلك الملح والسكر، لأنها تساهم في تكون حصى الكالسيوم.

ويقول، "عصير الجريب فروت مادة غذائية ممتازة، ولكنها تزيد من خطر تكون الحصى، وكذلك فيتامين C عند تناوله بجرعات كبيرة".

ويضيف، السبب الآخر لتكون الحصى في الكلى هو تناول أقراص الكالسيوم.