هذا الشراب أفضل دواء تخسيس على الإطلاق

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

كشف خبير غذائي مصري عن أفضل دواء تخسيس على الإطلاق، موضحاً أن الماء يساعد على الحرق بشكل كبير ولا يزيد الوزن عند تناوله وسط الوجبات الغذائية.



وقال الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية، إن هناك مفاهيم خاطئة شائعة فيما يخص العادات الغذائية لدى البعض، لافتاً إلى أن البعض يلتزمون بمواعيد تناول الطعام، ولكنهم يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة، وبالتالي سعرات حرارية عالية عن المسموح به خلال اليوم، ثم يفاجَؤون بزيادة الوزن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية أول من أمس مع قناة «إكسترا نيوز»، أن تناول الطعام ليلاً لا يسبب السمنة كما هو شائع، مشيراً إلى أن ثمة شروطاً صحية لهذه العادة الغذائية.

وذكر أن الأكل ليلاً مسموح صحياً بشرط أن تكون السعرات الحرارية في معدل بسيط، مبيناً أن الامتناع عن الأكل في ساعة معينة من الأخطاء الشائعة.