كوريا الجنوبية تسجل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 199 ألفا و 787 إصابة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2098.

كما تعافي من المرض 1497 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 175 ألفا و 674 حالة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي 19.23 مليون شخص أو 37.9% من سكان البلاد، تلقوا أول جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تم تطعيم 7.13 مليون شخص بشكل كامل.