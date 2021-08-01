شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الفيبروميالجيا أو الألم العضلى الليفى..أبرزها ألم مزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيبروميالجيا أو الألم العضلي الليفي من الأمراض التي تسبب الألم المزمن والإرهاق الدائم، ويصيب الألم العضلي الليفي 2٪ -4٪ من سكان الولايات المتحدة، معظمهم من النساء، ومن أعراضها الألم المزمن فى العضلات والمفاصل والعظام والتعب والإرهاق، فى هذا التقرير نتعرف على حقائق عن مرض فيبروميالجيا وأعراضه وأسبابه، بحسب موقع "medicine net".

أعراض الفيبروميالجيا

يتمثل العرض الرئيسي للفيبروميالجيا في الألم الذي يُعتقد أنه ناجم عن زيادة الحساسية لمحفزات الألم. يمكن أن يحدث الألم بسبب المواقف المختلفة، بما في ذلك الضوضاء أو تغيرات الطقس أو الإجهاد، ولكنه قد يحدث أيضًا دون أي علاقة بأحداث خارجية.

يصيب الألم عادةً الرقبة والأرداف والكتفين والذراعين وأعلى الظهر والصدر.

توجد نقاط الألم العضلي الليفي بشكل شائع حول المرفقين والكتفين والركبتين والوركين وظهر الرأس وجانبي عظمة الصدر.

-التعب أو الشعور بالضيق أو التعب

-اضطرابات النوم

-صداع نصفي

-خدر أو وخز في اليدين والقدمين أو أجزاء مختلفة من الجسم

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى المرتبطة بالألم العضلي الليفيما هو الألم العضلي الليفي؟

متلازمة الألم العضلي الليفي هي حالة ألم مزمن (وليست نوعًا من التهاب المفاصل) تصيب 4٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة.

تؤثر متلازمة الألم بشكل شائع على العضلات والأربطة وعادة ما تكون موجودة لسنوا.

ما الذي يسبب الألم العضلي الليفي؟

ثبت أن متلازمة الألم العضلي الليفي وراثية غالبًا ما يظهر الاضطراب بعد الأحداث المجهدة، قد تكون الأحداث المجهدة ترتبط بالحالة النفسية (مثل حدث مؤلم في الحياة) أو جسدية (مثل حادث سيارة) أو طبية (مثل بعض أنواع العدوى).

يمكن أن يؤدي الألم المزمن لالتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية الجهازية والحالات الصحية الأخرى وأمراض المناعة الذاتية إلى تطور الألم العضلي الليفي.

الطريقة التي يعالج بها الدماغ والحبل الشوكي الإحساس بالألم غير طبيعية في الألم العضلي الليفي.

الأشياء التي لا تكون مؤلمة في العادة قد تكون مؤلمة لشخص مصاب بالألم العضلي الليفي بالإضافة إلى ذلك ، يتسبب الألم العضلي الليفي في تفاقم الألم الناجم عن أي سبب معين.