3 صواريخ تصيب مطار قندهار بأفغانستان.. ووقف جميع الرحلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقطت عدة صواريخ على مطار قندهار الدولي جنوبي أفغانستان، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقالت الحكومة الأفغانية، في بيان، إن "3 صواريخ أصابت مطار قندهار جنوبي البلاد".

وأكد رئيس مطار قندهار مسعود باشتون، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "ثلاثة صواريخ أطلقت الليلة الماضية على المطار أصاب اثنان منها المدرج".

وأضاف: "نتيجة لذلك ألغيت كل الرحلات من المطار وإليه"، وهو ما أكده مسؤول في الطيران المدني في كابول.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية حتى الآن.

وتدور معارك بين عناصر طالبان والقوات الأفغانية منذ عدة أسابيع في محيط المدينة الواقعة في جنوب أفغانستان.

وتصاعد العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/أيار عندما شنت طالبان هجوما واسعا تزامن مع بدء انسحاب نهائي للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة والذي بات شبه مكتمل.



وسيطر عناصر الحركة على عشرات المناطق بما فيها ضمن ولاية هرات، حيث سيطروا على معبرين حدوديين مع إيران وتركمانستان.