شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق يساعد بها تنظيف اللسان في تعزيز صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رائحة الفم الكريهة محرجة، و يعد الحفاظ على نظافة الفم أمرًا مهمًا ، وخطوة بسيطة واحدة ينساها معظم الناس أثناء القيام بذلك هي تنظيف ألسنتهم على الرغم من أن لسانك لا يحتوي على أي تجاويف، إلا أن عدم تنظيفه بشكل صحيح يمكن أن يكون بالتأكيد سببًا لرائحة الفم الكريهة وأمراض الفم.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا يعد الحفاظ على اللسان نظيفًا أمرًا مهمًا لإبعاد البكتيريا السيئة وحطام الطعام، يساعد تجريف اللسان على إزالة البكتيريا والحطام والفطريات والسموم والخلايا الميتة بعيدًا عن سطح اللسان هذه العملية لا تنظف لسانك فحسب ، بل تحسن صحتك العامة أيضًا.

كيف يمكن أن يحسن خدش اللسان صحتك بخمس طرقيحسن الهضم

يبدأ الهضم بفمك تعمل الإنزيمات الموجودة في اللعاب على تكسير الطعام وتسهيل هضمه ينشط النحت الإنزيمات ذات الصلة اللازمة لهضم الطعام بشكل أفضل.

ينشط الأعضاء

تساعد الندبات في التخلص من السموم التي تراكمت في فمك بين عشية وضحاها كما أنه ينشط ويوقظ الأعضاء الداخلية وبالتالي يجعلك تشعر بالانتعاش والنظافة.

القضاء على رائحة الفم الكريهة

يمكن أن تؤدي الحطام والخلايا الميتة والبكتيريا إلى رائحة الفم الكريهة، كشط اللسان مرتين يوميًا لمدة سبعة أيام يقلل البكتيريا الكلية في الفم.

يحسن حاسة التذوق لديك

يمكن أن يؤدي حك لسانك مرتين يوميًا إلى تحسين حاسة التذوق لديك تحافظ إزالة الخلايا الميتة والمواد الأخرى غير المرغوب فيها على حنك طازجًا ، وبالتالي يمكنك التمييز بشكل أفضل بين الأحاسيس الحلوة والمالحة والمرّة والحامضة.

يزيل البكتيريا

يمكن أن تكون البكتيريا الموجودة على اللسان مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية ، مثل تسوس الأسنان إلى جانب رائحة الفم الكريهة يساعدك الكشط في الحفاظ على التوازن الصحيح للبكتيريا الجيدة في فمك حيث ينظف بقايا الطعام المتراكمة في فمك.