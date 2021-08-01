شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية لترطيب البشرة وعلاج حب الشباب.. الموز والعسل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على بشرة صافية هو هدف كل سيدة وهناك العديد من الوصفات الصحية للعناية بالبشرة بسيطة وتتكون من مكونات طبيعية يمكنك العثور عليها بسهولة فى مطبخك، ويقدم التقرير التالى قائمة من الأطعمه التى تساعد فى الحصول على بشرة متوهجة بطريقة صحية، بحسب موقع "only my health".

5 وصفات طبيعيه لنضاره وصحة البشرة 1. الشاى الأخضر

مشروب يساعدك على الحفاظ على لياقتك وصحتك وإزالة السموم من جسمك بالكامل أيضا، غنى بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات وخصائص مضادات الأكسدة التى ثبت أنها مفيدة فى علاج البشرة الدهنية وحب الشباب، ثبت أن الشأى الأخضر مفيد فى وقف نمو البكتيريا ومحاربة الجذور الحرة وتقليل إنتاج الدهون فى بشرتك.



شأى أخضر