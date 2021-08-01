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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية لترطيب البشرة وعلاج حب الشباب.. الموز والعسل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الحصول على بشرة صافية هو هدف كل سيدة وهناك العديد من الوصفات الصحية للعناية بالبشرة بسيطة وتتكون من مكونات طبيعية يمكنك العثور عليها بسهولة فى مطبخك، ويقدم التقرير التالى قائمة من الأطعمه التى تساعد فى الحصول على بشرة متوهجة بطريقة صحية، بحسب موقع "only my health".
5 وصفات طبيعيه لنضاره وصحة البشرة 1. الشاى الأخضر
مشروب يساعدك على الحفاظ على لياقتك وصحتك وإزالة السموم من جسمك بالكامل أيضا، غنى بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات وخصائص مضادات الأكسدة التى ثبت أنها مفيدة فى علاج البشرة الدهنية وحب الشباب، ثبت أن الشأى الأخضر مفيد فى وقف نمو البكتيريا ومحاربة الجذور الحرة وتقليل إنتاج الدهون فى بشرتك.
شأى أخضر
2. القهوة
فنجان من القهوة يساعد على البقاء نشيطا والعمل حتى بعد حرماننا من النوم لأعمار طويلة، ليس فقط لتنشيطك ولكن القهوة تعمل على شد بشرتك وإشراقها وتنعيمها.
3. الموز
الموز غنى بفيتامين B وC وE ، وهو فاكهة تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمى، وتخفيف مستويات السكر فى الدم ، وتدعم صحة القلب، وتأتى مع العديد من ألفوائد الصحية الأخرى، يمكن أن تكون هذه ألفاكهة فائقة الصحة ومتعددة الاستخدامات مفيدة جدًا لبشرتك لأنها تساعد فى علاج حب الشباب وترطيب البشرة ولديها أيضًا بعض الخصائص المضادة للشيخوخة.
4. الشوفان
غنى بالعناصر الغذائية مثل الزنك والفوسفور والحديد والمغنيسيوم وحمض ألفوليك وألفيتامينات، مما يجعل وجبة الإفطار المغذية للغاية التى يقال إنها مفيدة لمرضى القلب، وفقدان الوزن، والتحكم فى مستوى السكر فى الدم، ويمنع الإمساك عن طريق الحفاظ على الجهاز الهضمي.
5. العسل
العسل مكون يأتى بالعديد من ألفوائد الصحية مثل تحسين الكوليسترول، وخفض ضغط الدم، وله القدرة على التئام الجروح والحروق، جزء مهم من نظام العناية ببشرتك، يشتهر العسل بخصائصه المرطبة والتنعيمية والمضادة للبكتيريا، كما أنه يستخدم فى العديد من منتجات العناية بالبشرة التجارية أيضًا.