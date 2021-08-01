شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب النزيف المستمر من الأنف.. حرارة الصيف الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى الكثيرون من النزيف المستمر من الأنف سواء كان ذلك عند التعرض لحادث أو إصابه في الأنف أو نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف بشكل مستمر ويجهل الكثيرون السبب وراء ذلك، وحسب ما ذكره موقع healthline هناك أسباب عديدة لنزيف الأنف نادرًا ما يكون نزيف الأنف المفاجئ أو غير المتكرر أمرًا خطيرًا، إذا كنت تعاني من نزيف أنفي متكرر ، فقد تكون لديك مشكلة أكثر خطورة.

يعتبر الهواء الجاف هو السبب الأكثر شيوعًا لنزيف الأنف، يمكن للعيش في مناخ جاف واستخدام نظام التدفئة المركزية أن يجفف أغشية الأنف ، وهي عبارة عن أنسجة داخل الأنف.

يسبب هذا الجفاف تقشر داخل الأنف، و قد يتسبب التقشر في حدوث حكة أو تهيج إذا تم خدش أنفك فقد تنزف.

أخذ مضادات الهيستامين و مزيلات الاحتقان لـ الحساسية ، نزلات البرد ، أو مشاكل الجيوب الأنفية ويمكن أيضا أن تجف الأغشية الأنفية وتسبب نزيف في الأنف.

تشمل الأسباب الشائعة الأخرى لنزيف الأنف ما يلي:

-جسم غريب عالق في الأنف.

-مهيجات كيميائية.

-رد فعل تحسسي.

-إصابة في الأنف.

-العطس المتكرر.

-هواء بارد.

-عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

-جرعات كبيرة من الأسبرين.

تشمل الأسباب الأخرى لنزيف الأنف ما يلي:

-ضغط دم مرتفع.

-اضطرابات النزيف.

-اضطرابات تخثر الدم.

-سرطان.

لا تتطلب معظم حالات نزيف الأنف عناية طبية ومع ذلك ، يجب أن تسعى للحصول على رعاية طبية إذا استمر نزيف الأنف لديك لمدة تزيد عن 20 دقيقة ، أو إذا حدث بعد الإصابة. قد تكون هذه علامة على نزيف في الأنف الخلفي ، وهو أكثر خطورة.

تشمل الإصابات التي قد تسبب نزيفًا في الأنف السقوط أو حادث سيارة أو لكمة في الوجه قد يشير نزيف الأنف الذي يحدث بعد الإصابة إلى كسر في الأنف أو كسر في الجمجمة أو نزيف داخلي .

طرق تشخيص نزيف الأنف

إذا كنت تسعى للحصول على رعاية طبية لنزيف في الأنف ، فسيقوم طبيبك بإجراء فحص بدني لتحديد السبب سيفحصون أنفك بحثًا عن علامات جسم غريب سيطرحون أيضًا أسئلة حول تاريخك الطبي وأدويتك الحالية.

أخبر طبيبك عن أي أعراض أخرى لديك وأي إصابات حديثة، لا يوجد اختبار واحد لتحديد سبب نزيف الأنف ومع ذلك ، قد يستخدم طبيبك الاختبارات التشخيصية لمعرفة السبب تشمل هذه الاختبارات:

1:تعداد الدم الكامل (CBC) ، وهو فحص دم للتحقق من اضطرابات الدم.

2:زمن الثرومبوبلاستين الجزئي (PTT) ، وهو اختبار دم يفحص المدة التي يستغرقها دمك للتجلط.

3:تنظير الأنف.

4:فحص الأنف بالأشعة المقطعية.

5:الأشعة السينية للوجه والأنف.