كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 01:37 صباحاً - الزائدة الدودية هي عضو صغير متصل بالأمعاء الغليظة في الجانب الأيمن السفلي من البطن، والتهابها يعد حالة مرضية طارئة تستدعي الذهاب إلى المستشفى على الفور لعلاج المصاب بها. في هذا الموضوع نتعرف مع خبراء الخليج 365 على أعراض الزائدة الدودية عند الأطفال تحديدًا، وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح عند حدوثها بشكل مفاجئ لطفلكِ.

أعراض الزائدة الدودية عند الأطفال

تظهر هذه الأعراض على شكل حمى خفيفة وآلام حول السرة، وقد يبدو لكِ الأمر في البداية أن طفلك يعاني من آلام في المعدة بسبب الطعام، لكن في حالة التهاب الزائدة الدودية يزيد الألم بمرور الوقت وينتقل إلى الجانب الأيمن السفلي من البطن. لذا إن كان طفلك يعاني من ألم في البطن، فعليكِ البحث عن أي أعراض أخرى.

من علامات التهاب الزائدة الدودية:

من علامات الزائدة الدودية ارتفاع الحرارة

1 - ألم شديد حول السرة أو في الجزء السفلي الأيمن من البطن، وفي البداية يأتي الألم ويذهب وبعد ذلك يزيد بشكل مستمر ومكثف.

2 - حمى مستمرة وارتفاع في درجة حرارة جسم طفلك بشكل معتدل لكن مستمر. فقدان الشهية. الشعور بالغثيان والقيء.

3 - الإسهال المصحوب بالمخاط.

4 - انتفاخ البطن بشكل ملحوظ.

5 - إذا انتشر الألم عبر البطن ولم يعد مرتكزاً في منطقة واحدة، فهذا يعني تمزق الزائدة عند طفلك إذا صاحب ذلك ارتفاع في درجة الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية، وهي حالة خطيرة تستدعي الذهاب إلى قسم الطوارئ بأي مستشفى قريب.

أسباب التهاب الزائدة الدودية لدى الأطفال

يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما يصبح الجزء الداخلي من الزائدة الدودية ممتلئاً ما يؤدي إلى تضخمه، مثل المخاط والبراز والطفيليات، عندها تتهيج الزائدة الدودية وتلتهب، ومع زيادة الورم والتهيجات فيها ينقطع عنها إمدادات الدم من الجسم وهو الشيء المهم لكل عضو من أعضائه كي يستمر في عمله بشكل سليم، وعندما ينقطع هذا الإمداد يذبل هذا العضو ويموت. ومع تطور الحالة يحدث تمزق في الزائدة، وعندها يخرج البراز والمخاط وغيرها من المواد المضرة وتتسرب إلى داخل الجسم ما قد يصيب الطفل بضرر وعدوى أكبر، لذلك يجب الانتباه جيدًا لأعراض آلام البطن عند طفلك قبل تطورها.

كيفية تشخيص الزائدة عند الأطفال

تشخيص الطفل

يمكن أن تكون أعراض التهاب الزائدة الدودية مشابهة لأعراض أمراض أخرى، مثل حصوات الكلى والالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية، لذلك عند الذهاب إلى الطبيب يجب أن يتأكد تحديداً من وجود أي مرض يعاني منه طفلك. سيقوم الطبيب بفحص البطن بحثاً عن منطقة الألم، بالإضافة إلى اختبارات الدم واختبارات البول، وفي بعض الحالات يستوجب عمل الأشعة السينية أو فحص الموجات فوق الصوتية على منطقة البطن والصدر.

علاج الزائدة الدودية عند الأطفال

العمل الجراحي

علاج التهاب الزائدة الدودية هو استئصالها عبر عملية جراحية، يستخدم الجراح في هذه العملية جهازاً صغيراً يُسمى منظار البطن لإزالة الزائدة الدودية من خلال قطع صغير في البطن، ولكن لا تقلقي لأن العملية بسيطة ولن يحتاج طفلك للجلوس في المستشفى أكثر من يومٍ واحد. أما في الحالات المتفاقمة التي يحدث فيها تمزق فيحتاج الطبيب فيها إلى حجز الطفل في المستشفى أكثر من يوم بعد استئصال الزائدة الدودية، لقتل أي بكتيريا انتشرت في الجسم نتيجة لهذا التمزق.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.