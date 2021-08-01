غذاء خاص للأطفال المصابين بفرط الحركة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 01:37 صباحاً - جدول محتوى

1-مظاهر فرط الحركة على الطفل

2-ماهو مرض اضطراب فرط الحركة؟

3-معادن وأطعمة على المصابين بفرط الحركة تناولها

4-أطعمة ورياضيات خاصة للطفل المصاب بفرط الحركة

5-أطعمة ومشروبات ينبغي تجنبها لطفل فرط الحركة

يعاني كثير من الأطفال من مرض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والذي يعد نوعا من اضطرابات النمو العصبية للطفل، بسبب نقص في كمية الموصلات الكيميائية (الدوبامين، النور أدرينالين) في قشرة الجزء الأمامي التي تسهل للخلايا تنفيذ عملها والتواصل بين أطراف الدماغ. وموضوعنا اليوم أن بعض الأطعمة التي يتناولها الطفل ببساطة وإفراط قد تزيد من أعراض فرط الحركة ، في حين ان هناك أطعمة تخفف من الأعراض المرضية.معنافي حديث لسيدتي الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال للشرح والتوضيح.

1-مظاهر فرط الحركة على الطفل

طفل فرط الحركة يعاني من عدم السيطرة على مشاعره

مظاهر وعلامات اضطراب فرط الحركة تتمثل في بعض السلوكيات التي تصدر من الطفل المُصاب بالاضطراب، ويمكن للآباء ملاحظتها ، والتي تشمل:

عدم قدرة الطفل على التعرف على احتياجات ورغبات الآخرين..تعد من أكثر المظاهر شيوعا؛ حيث يغفل الطفل ما يريده أقرانه في المدرسة فيتصرف أو ينطلق دون انتظار

مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم أو عملهم، والدخول أو القيام بفعل أي سلوك ...يعد علامة من علامات اضطراب الحركة، وتصدير التشتت للآخرين وان كان بدون قصد

كما يواجه الطفل المٌصاب بفرط الحركة مشاكل في انتظار دوره أثناء تبادل اللعب مع أصدقائه، أو عند تطبيق بعض الأنشطة المدرسية..أو حالة توجيه كلام إليه قد يطول

الطفل- ذاته- يشعر بمعاناته من الاضطرابات العاطفية وعدم السيطرة على مشاعره، لذلك من الممكن أن يصاب بأوقات غضب مفرطة في أوقات غير مناسبة

لا يجد الأطفال المصابون بفرط الحركة راحة في الجلوس بهدوء دون التحرك، يصيبه التململ وعدم الراحة أو حتى القدرة على الجلوس على الكرسي لدقائق، وسرعان ما يسيطر عليه النهوض على الفور

عندما تتحدث إلى الطفل المُصاب باضطراب فرط الحركة، سوف يقوم بإقناعك أنه أنصت إليك، ولكنه يواجه صعوبة في الانتباه والإدراك ويتظاهر بالعكس

2-ماهو اضطراب فرط الحركة؟

اضطراب فرط الحركة يؤثر على عدم التحكم في السلوك

هو اضطراب دماغي معقد، وحالة من النشاط غير الطبيعي التي تؤثر على علاقة الطفل بالآخرين، كما ان الطفل يواجه صعوبة في التعامل معهم ، بالإضافة إلى تأثيرها على نجاح الشخص في المدرسة أو العمل

اضطراب فرط الحركة يؤثر أيضا على الانتباه والجلوس وعدم التحكم في السلوك، وعادة من الممكن أن يستمر الحال حتى مرحلة المراهقة والبلوغ.

3-معادن وأطعمة على المصابين بفرط الحركة تناولها

الزنك..والكالسيوم

اللبن من الأطعمة الغنية بالكالسيوم

اجمع أطباء الأطفال وعلماء التغذية على أن هناك نظام غذائي معين للأطفال الذين يعانون من فرط الحركة وتشتت الانتباه، نظام يتطلب تناول أطعمة معينة والامتناع عن الأخرى

الزنك...المعروف طبيا أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب الحركة ونقص الانتباه ،يمتلكون مستويات منخفضة من الزنك و تناول هؤلاء الأطفال لمكمّلات الزنك يعمل على معالجة هذا الاضطراب ، ويحسن من أعراض فرط الحركة كالهياج و العدوانية. ومن الأطعمة الغنية بالزنك: اللحوم الحمراء، والدجاج، والمأكولات البحرية، والفاصوليا، ومنتجات الألبان، والحبوب الكاملة.

الكالسيوم...يُعدّ الكالسيوم من أهمّ العناصر الغذائية خلال مرحلة الطفولة والمراهقة؛ حيث إنّ العظام تنمو بشكلٍ سريع خلال هذه المرحلة والكالسيوم يلعب دوراً مهمّاً في إنتاج الهرمون ونقل السيالات العصبية، ومن الأطعمة الغنيّة بالكالسيوم ، الحليب، والجبن، والعدس، والأسماك المعلبة مع عظامها،والبروكلي والخضراوات الورقية الخضراء.

مخفوق الفواكه

عصير الفاكهة يفيد الأطفال الذين يعانون من فرط الحركة

تُعدّ الفواكه عصائر غنيّةً بالألياف، والمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والتي تفيد الأطفال الذين يعانون من فرط الحركة ، يمكن استخدام أيّ نوعٍ من الفواكه لصنع هذا المخفوق، كالموز والفراولة ، وعصير البرتقال، والخوخ، والمانجو، والأناناس ، وبالإضافة إلى ذلك فإنّه يُنصح بإضافة بذور الكتان ، لأنّها تُعدّ غنيّةً بالأحماض والألياف وأوميغا 3.

المكسرات والفواكه المجففة

..حيث تُعدّ المكسرات من المصادر الغنية بالبروتينات، أما الفواكه المجففة فإنّها تزود الجسم بالألياف، إلّا أنّه يجب الانتباه إلى تقسيمها إلى حصصٍ صغيرةٍ لضمان عدم تناول الطفل لكمياتٍ أكبر من حاجته

4-أطعمة ورياضيات خاصة للطفل المصاب بفرط الحركة

الأطفال المصابين بفرط الحركة يحتاجون للكثير من التمارين الرياضية

لابد من الربط بين تناول الطعام الصحي المتوازن ، مع الكثير من التمارين الرياضية

الأطفال المصابين بفرط الحركة يحتاجون إلى المعادن والألياف..وهو ما يتوفر في الفاكهة، بوضع خليط منها مع الزبادي وبعض الثلج

البيتزا وخبز القمح

يفضل تناول البيتزا المصنوعة بالمنزل

.ويفضل تناول المصنوعة منها بالمنزل من دقيق القمح، واستخدام الجبن القليل الدسم، مع بعض الخضروات الطازجة، لتوفير وجبة لذيذة متكاملة

يمكن للأم إعداد سلطة الحمص المعدة من زيت السمسم ، وهو مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات، مع خبز مصنوع من حبات القمح،ووضع بعض الخضروات كالطماطم والخيار، لتصبح في النهاية وجبة صحية متكاملة.

وضع المربى وزبدة الفول السوداني على التوست الأسمر، حيث يحتوي على كمية جيدة من البروتين، والمربى توفر المعادن والفيتامينات والسكريات

ابعدي عن طفلك مقرمشات البطاطس التي يشتريها من خارج البيت، واستبدليها بصنع مقرمشات منزلية كالبسكويت المقرمش المصنوع من دقيق القمح

5-أطعمة ومشروبات ينبغي تجنبها لطفل فرط الحركة

الحلوى والمشروبات الغازية

المشروبات الغازية تؤدي إلى زيادة أعراض فرط الحركة

لا ينصح الأطباء بتناول الأطفال للحلوى التي تحتوي على سكر وألوان اصطناعية ؛ لأنها تؤدي إلى زيادة أعراض فرط الحركة

الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين..حيث تحتوي على الكثير من السكريات والمُحليات مثل الحلوى والكافيين

وذكرت دراسة علمية سابقة أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 5 سنوات وشربوا الكثير من المشروبات الغازية .. كانوا أكثر عرضة لإظهار العدوان والانسحاب الاجتماعي

على الرغم من أن الفواكه والخضروات اختيارات صحية لمرضى فرط الحركة، إلا أن بعض الخضروات والفواكه المجمدة تحتوي على ألوان اصطناعية، وتؤدي إلى تفاقم أعراض اضطراب فرط الحركة

يحتوي الكعك على كميات كبيرة من السكر والدهون التي يمكن أن تزيد من خطر ظهور أعراض الاضطراب الحركي وتشتت الانتباه

مشروب الطاقة والشوكولاتة

الشوكولاتة من الحلوى التي يجب تجنبها للطفل المصاب بفرط الحركة

وللشباب أو الأطفال الرياضيين نحذر من..مشروبات الطاقة خاصة لمن يعاني منهم من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ؛ لأنها تزيد من الأعراض، نظلرا لاحتوائها على السكر، والمحليات الصناعية، والألوان الصناعية، وكذلك الكافيين، والمنشطات الأخرى.

الأسماك والمأكولات البحرية وخاصةً التي تحتوي على الزئبق، حيث من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض المرض على المدى الطويل، والمعروف ان الزئبق من الصعب هضمه ، وبالتالي يمكنه أن يتراكم في المخ ، ومع مرور الوقت يسبب مرض فرط الحركة.

من هنا كان على الأم التحدث إلى الطبيب لتحديد أفضل أنواع الأسماك التي يجب أن يشملها النظام الغذائي للطفل .

. تسبب بعض الأطعمة فرطًا في الحركة للمصابين بالحساسية الغذائية ومنها الحليب والشوكولاتة وفول الصويا والقمح والبيض والفاصوليا والذرة والطماطم والعنب والبرتقال

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