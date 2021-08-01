شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب قلة التركيز وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر قلة التركيز بشكل كبير على قدرتك على التفوق في العمل أو في المدرسة أو القيام بمهام أخرى مهمة في حياتك، ويمكن أن يكون لمشاكل نقص التركيز العديد من الأسباب المحتملة، وفهم الأسباب يمكن أن يساعدك في علاج قلة التركيز والتشتت، في السطور التالية نتعرف على أسباب قلة التركيز وطرق علاجه، بحسب موقع "everlywell".

أسباب قلة التركيز وطرق علاجه

أسباب قلة التركيز عديدة، حيث يمكن أن تساهم الاختلالات في هرمونات معينة - بما في ذلك هرمون التستوستيرون والإستروجين وهرمونات الغدة الدرقية - في مشاكل التركيز.

علامات قلة التركيز

تؤثر مشاكل التركيز والتركيز على كل شخص بشكل مختلف قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التركيز في العمل أو المدرسة فقط، بينما قد يواجه البعض الآخر صعوبة في التركيز عند القراءة أو القيام بأنشطة أخرى ممتعة.

تشمل العلامات الشائعة لنقص التركيز:

-عدم القدرة على أداء المهام اليومية العادية

-الأرق

-ضباب دماغي

-صعوبة تذكر الأشياء التي حدثت منذ فترة قصيرة

-صعوبة اتخاذ القرارات

-نقص الطاقة

-ارتكاب أخطاء متهورة

-نسيان الاجتماعات المهمة أو المواعيد النهائية

-فقدان الأشياء بشكل متكرر أو مشاكل تذكر مكان الأشياء

-عدم القدرة على إنهاء المهام في الوقت المناسب

في كثير من الحالات، تكون علامات ضعف التركيز مصحوبة بالتوتر والقلق والشعور العام بالإرهاق.

أسباب قلة التركيزالحرمان من النوم

وفقًا لدراسة أجريت عام 2007 ونشرت في مجلة الأمراض العصبية والنفسية والعلاجية، فإن الحرمان من النوم يضعف الانتباه والذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى واتخاذ القرار.

يعد النوم الجيد أمرًا ضروريًا لتحقيق الأداء الإدراكي الأمثل، بينما يؤدي قلة النوم إلى زيادة ضغط الدم إلى جانب إنتاج الكورتيزول، مما قد يجعلك تشعر بالتوتر.

لذلك إذا كنت تواجه صعوبة في التركيز وتكافح من أجل الحصول على نوم كامل، فقد يساهم الحرمان من النوم في مشاكل التركيز لديك.

نقص فيتامين ب

يعد ضباب الدماغ من الأعراض الشائعة المرتبطة بنقص فيتامين ب، إذا كنت تشك في أن نقص الفيتامينات قد يكون مصدر نقص التركيز ، فإن اختبار فيتامينات ب يمكن أن يساعدك في معرفة مستويات 3 فيتامينات ب الرئيسية: B6 و B9 و B12.

القلق والتوتر

يمكن لأعراض القلق مثل الخوف المستمر والتوتر والقلق المفرط أن تأخذك بعيدًا عن اللحظة الحالية، مما يجعل من الصعب الاستمرار في التركيز على شيء تفعله.

من الطبيعي أن تشعر ببعض القلق بين الحين والآخر ، ولكن الشعور بالقلق بشكل منتظم يمكن أن يؤثر على نوعية حياتك وقد يشير أيضًا إلى أنك تعاني من اضطراب القلق.

الاختلالات الهرمونية

وفقًا للدراسات، فإن الاختلالات في هرمون الاستروجين والتستوستيرون والبروجسترون وهرمون الغدة الدرقية يمكن أن تخل بالتوازن الهرموني للجسم بأكمله مما يتسبب في مشاكل في الإدراك والذاكرة والتركيز والعديد من العمليات الدماغية والجسدية الأخرى.

الأمراض المتعلقة بصعوبة التركيزاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)

يمكن أن تشمل علامات وأعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط النسيان المتكرر وصعوبة التركيز في حين أن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن تؤثر بشكل خطير على نوعية حياة الفرد ، إلا أنه غالبًا ما يمكن علاجه بفعالية باستخدام العلاج السلوكي والأدوية.

اضطراب القلق المعمم (GAD)

يُعرَّف اضطراب القلق العام بأنه قلق مفرط يحدث في معظم أيام الأسبوع لمدة 6 أشهر على الأقل يتميز اضطراب القلق العام (GAD) بأعراض تشمل الأرق والتهيج ومشاكل النوم وصعوبة التركيز.

يمكن للعلاج النفسي والأدوية والعلاج الجماعي الداعم أن يعالج أعراض اضطراب القلق العام ويوفر راحة كبيرة.

نصائح قد تساعد في تحسين التركيزفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد في تحسين قدرتك على التركيز جيدًا:

-يمكن أن تساعدك ممارسة سلوكيات نمط الحياة الصحية على تحسين التوازن الهرموني في الجسم وتقليل خطر الإصابة بحالات طبية مرتبطة بضعف التركيز والتركيز.

-مارس الرياضة بانتظام ، واحصل على قسط وافر من النوم الجيد ، وتناول الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضروات ومصادر البروتينات الخالية من الدهون.

ضع في اعتبارك تقليل تناول الكافيين وممارسة أساليب فعالة لإدارة الإجهاد مثل كتابة اليوميات أو التنفس العميق أو التأمل.

إذا تم تشخيص إصابتك باضطراب في الصحة العقلية مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، فتأكد من الالتزام بخطة العلاج التي اقترحها الطبيب المعالج.