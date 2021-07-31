شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تتخلص من آلام البطن بدون دواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير عن أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها التخلص من آلام البطن الناتجة عن اتباع نظام غذائي غير صحيح ، دون استخدام الأدوية، ووفقا لموقع " medicinenet" يمكن أن يشير الألم في 4 مناطق من الجسم إلى مستويات خطيرة من ارتفاع الكوليسترول، وأشار الموقع إلى أن "آلام البطن لها أسباب مختلفة ، بعضها لا يمكن التخلص منه بدون أدوية، مثل تفاقم التهاب البنكرياس أو التهاب المعدة أو القرحة، ولكن عندما يكون السبب هو اتباع نظام غذائي غير صحي أو الإفراط في الأكل .

يجب اتباع التوصيات العامة والتي تشمل: الحد من تناول الأطعمة الحارة والدسمة والأطعمة التي تزيد من كمية الغازات، وهي مفيدة بعد وليمة غنية بالأطعمة المختلفة ، لشرب الماء فقط في اليوم التالي، أو تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وتجنب الأطعمة المهيجة للأغشية المخاطية ، مثل البهارات والمخللات.

ووفقا للتقرير مع تقدم العمر، قد تتطور الحساسية تجاه اللاكتوز أو الجلوتين، ويمكن للشخص أن يستمر في تناول الحليب ومنتجات الألبان المخمرة والخبز والمعجنات، ولكن في مرحلة ما تصبح مصحوبة بألم في البطن وتكوين الغازات.

وأضاف التقرير إذا شعر الإنسان بهذه الحالة فعليه أن يتجنب تناول هذه المواد لمدة أسبوعين، وإذا تحسنت حالته فعليه إجراء تحليل دم وراثي وتحديد أسباب عدم التحمل، وإذا أكدت النتائج هذه المشكلة، فيجب استبعاد هذه العناصر الغذائية من النظام الغذائي، لكن في بعض الأحيان يصف الطبيب المختص إنزيمات خاصة تساعد على الهضم ، وتساهم في تقسيم المكونات المعقدة في هذه المواد إلى مكونات بسيطة يمكن أن يمتصها الجسم.