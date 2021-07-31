شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب ماء بذور الشيا يساعد على إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت بشكل كبير بعض الوصفات لإنقاص الوزن منها شرب ماء بذور الشيا، حيث يرى البعض أنه يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، وبالتالي يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام، في هذا التقرير نتعرف على فوائد شرب ماء بذور الشيا في إنقاص الوزن، بحسب موقع مجلة "Shape".

هل شرب مياه بذور الشيا آمناً ؟

تتضمن مياه بذور الشيا الجمع بين 1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا مع كوب كبير من الماء، مع خيار إضافة الليمون للنكهة.

وبحسب الأطباء فإن هذا الخليط من ماء بذور الشيا آمناً للشرب وغني بالفوائد الصحية، حيث أن بذور الشيا مليئة بالألياف والمعادن والفيتامينات.

كما أن بذور الشيا غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة

ويرى الخبراء أن شرب ماء بذور الشيا بدون تركها منقوعة في الماء أمر جيداً لمعظم الناس، نظرًا لأن بذور الشيا يمكن أن تحتوي على الكثير من الماء، فإنها تتمدد في معدتك وتساعد على إبقائك ممتلئًا ورطبًا.

ويقترح الأطباء إضافة بذور الشيا إلى الأطعمة مثل دقيق الشوفان واللبن، حيث يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بالشبع وكذلك توازن مستويات السكر في الدم.

هل يساعد شرب مياه بذور الشيا على انقاص الوزن؟

يرى الخبراء أن شرب ماء بذور الشيا يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، هناك ثلاثة أسباب رئيسية لحدوث ذلك:

أولاً ، بذور الشيا غنية بالألياف، والتي تستغرق وقتًا طويلاً لتشق طريقها عبر الجهاز الهضمي مما يبقيك ممتلئًا، فضلاً عن المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول.

ثانيًا، فهي غنية بالبروتين ، مما يساعد مع الشبع وإبقائك ممتلئًا لأن المغذيات الكبيرة هي التي يتم هضمها بشكل أبطأ.

وأخيرًا ، تمتص الشيا الماء فتشغل حيزًا في بطنك، مما يبقيك ممتلئًا.