عدد ساعات نوم الطفل حسب العمر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 10:48 مساءً - ترغب أمهات كثيرات في معرفة طبيعة نوم أطفالهن، بدءًا من مرحلة الرضاعة وصولًا إلى سن المدرسة، بل والمراهقة، وتتساءل الواحدة منهن عن عدد ساعات نوم الطفل الطبيعية وفقًا لمرحلته العمرية، وعما إذا كان الطفل يعاني من مشكلة في النوم أم لا، سواء نوم زائد عن الحد أو نوم قليل، في حين أنه من الصحيح أن احتياجات النوم تختلف من شخص لآخر، إلا أن هناك بعض الإرشادات القائمة على العلم لمساعدتك على تحديد ما إذا كان طفلك يحصل على النوم الذي يحتاج إليه للنمو والتعلم واللعب أم لا، في هذا المقال يقدم لك خبراء الخليج 365 جدول نوم الأطفال حسب العمر، ونوضح لكِ أيضا كيفية التعامل مع اضطربات النوم عند الأطفال .



أطفال من عمر أسبوع إلى شهر:

من عمر أسبوع إلى شهر

عادة ما ينام الأطفال حديثو الولادة نحو 15 إلى 18 ساعة في اليوم، ولكن متقطعة على فترات قصيرة تتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات، نظراً إلى أن الأطفال حديثي الولادة ليست لديهم بعد ساعة بيولوجية داخلية، أو إيقاع الساعة البيولوجية، فإن أنماط نومهم لا ترتبط بضوء النهار ودورات الليل، لذلك ينامون على مدار اليوم؛ ليلاً ونهاراً.

الأطفال من عمر شهر إلى 4 أشهر:

من شهر إلى 4 أشهر

بحلول عمر 6 أسابيع، يبدأ طفلك بالاستقرار قليلاً، وقد تلاحظين ظهور أنماط نوم أكثر انتظاماً، حيث تصبح فترات النوم أطول وتتراوح من أربع إلى ست ساعات، كما أنها تميل إلى أن تصير أكثر انتظاماً في المساء، وقد ينتهي الارتباك بين النهار والليل.

من عمر12 شهراً إلى 4 سنوات:

من 12 شهراً إلى 4 سنوات

في حين أن 15 ساعة مثالية لنوم المواليد، فإن معظمهم وحتى سن 11 شهراً ينامون نحو 12 ساعة فقط، لذلك يعد ترتيب نوم صحي هدفاً أساسياً للأمهات خلال هذه الفترة، حيث يصبح طفلك الآن، وفي هذه السن، أكثر اجتماعية وقدرة للتواصل مع الآخرين، وأنماط نومه تشبه إلى حد كبير البالغين. عادةً ما يحصل الأطفال على ثلاث قيلولات وتنخفض إلى اثنتين في نحو ستة أشهر من العمر، وفي ذلك الوقت (أو قبل ذلك) يكونون قادرين جسدياً على النوم طوال الليل.

من عمر سنة إلى 3 سنوات:

عندما يتخطى طفلك السنة الأولى ويبلغ من العمر 18-21 شهراً، من المحتمل أن يتراجع عن قيلولة الصباح وبداية المساء ويغفو مرة واحدة فقط خلال اليوم، لا يزال معظم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 36 شهراً بحاجة إلى قيلولة واحدة يومياً، قد تتراوح مدتها من ساعة إلى ثلاث ساعات ونصف.

من عمر 3 إلى 6 سنوات:

من 3 إلى 6 سنوات

عادة ما يذهب الأطفال في هذا العمر إلى الفراش بين الساعة 7 و9 مساءً، ويستيقظون الساعة 6 صباحاً و8 صباحاً، تمامًا كما كانوا يفعلون عندما كانوا أصغر سناً، في عمر 3 سنوات، لا يزال معظم الأطفال يأخذون قيلولة، بينما في عمر 5 سنوات، لا يكون معظمهم كذلك، وتصبح القيلولة تدريجيًا أقصر أيضاً.

من عمر 7 إلى 12 سنة:

من 7 إلى 12 سنة

في هذه المرحلة العمرية، مع الأنشطة الاجتماعية والمدرسية والعائلية، تصبح أوقات النوم تدريجياً متأخرة، ينام معظم الأطفال في سن 12 عاماً في نحو الساعة 9 مساءً، ومتوسط ساعات نومهم نحو 9 ساعات فقط.

من عمر 12 إلى 18 سنة:

من 12 إلى 18 سنة

ينامون في أوقات غير محددة، حسب حاجة أجسامهم، وتنظيم العائلة نفسها لنومهم.