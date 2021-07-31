كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 10:48 مساءً - من منا لم يتعرض لصدمة نفسية، إذا كانت الإجابة بأننا تعرضنا جميعاً للصدمة النفسية فمن الطبيعي أن يتعرض لها الطفل، ولذلك فمن الطبيعي أيضاً أن يعاني من مجموعة من الأعراض، كما أن الصدمة النفسية التي يجب التعامل معها بجدية وعلاجها يمكن أن تترك آثاراً بعيدة على تطور وتفاعل الطفل مع المجتمع، وعلى ذلك تشرح لسيدتي الإختصاصية النفسية كوثر القاسمي تأثير الصدمة النفسية على الأطفال وعلاجها كالآتي.

ما هي الصدمة النفسية عند الأطفال؟

مجموعة من الأعراض المرتبطة بحدث عنيف أو مهدد تعرف الصدمة النفسية بأنها مجموعة من الأعراض التي تنتج عن تعرض الطفل إلى حوادث مرعبة ومهددة، تؤدي إلى معاناة الطفل انفعاليًا ونفسياً، وتتمثل في استعادة خبرة الحدث الصدمي للأنشطة المرتبطة به، فضلاً عن تدني المهارات الإجتماعية بسبب هذه الصدمة التي تعرض لها خلال مرحلة من طفولته. أعراض الصدمة النفسية على الطفل

يتعرض الطفل لنوبات بكاء وصراخ غير مبررة.

يمتاز الطفل بفرط الحركة.

يشعر الطفل بالخوف والترقب.​

يميل الطفل إلى العنف في تصرفاته.

تبدو مشاعر الكراهية لديه لمن حوله.

يعاني الطفل من اضطرابات النوم والأحلام المخيفة.

يعاني الطفل من فقدان الشهية.

كما يعاني من الآلام الوهمية مثل الصداع.

وقد يعاني من التبول اللاإرادي.

علاج الصدمة النفسية عند الأطفال

يعاني الطفل من أعراض وهمية