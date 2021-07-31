نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب السمنة وتراكم الدهون

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 6 ساعات

كشفت دراسة جديدة نشرت قبل أيام عن نتائج مذهلة تتعلق بارتفاع مستويات الدهون في خلايا الإنسان عند انخفاض معدلات أحد أكثر الفيتامينات شهرة في وقتنا الحالي.

المكمل الغذائي رقم 1 يسبب انخفاضه السمنة!

أكدت ورقة بحثية منشورة في مجلة “التقارير العلمية” الأمريكية وجود صلة مباشرة بين السمنة ونقص “فيتامين د”، ولاحظت الدراسة أنه عندما يكون هناك نقص في “فيتامين د” تبدأ الدهون في التراكم في الجسم. وبالتالي، يتأثر معدل الأيض لدى الإنسان، كما أشار التقرير المنشور في مجلة “medicircle” الطبية الأمريكية.

وبحسب العلماء فإن نقص “فيتامين د” يسهم بظهور مشاكل تتعلق بعملية التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، مع تراكم الكوليسترول في الجسم.

ونوه مؤلفو الدراسة في بحثهم الذي تم إجراؤه في جامعة ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنهم لاحظوا حالات سمنة وتضخم أثناء الدراسة على بعض الأشخاص بسبب نقص “فيتامين د”، كما كانت هناك تغيرات في حجم الخلايا الدهنية.

بالإضافة إلى ذلك، رصد الباحثون مشاكل أخرى مثل ارتفاع الدهون الثلاثية وارتفاع مستويات الكوليسترول، والتي تعتبر من أعراض اضطرابات التمثيل الغذائي.

أعراض ومخاطر نقص “فيتامين د”

بحسب الدراسات، يترافق انخفاض مستويات “فيتامين د” مع شعور الإنسان بالقلق وتقلبات المزاج الشعور بآلام المفاصل التعب والوهن.