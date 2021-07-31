أطعمة يمكن تناولها أثناء اتباع" لو كارب دايت" أو تقليل الكربوهيدرات

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القاهرة - سامية سيد - لو كارب دايت أو دايت منخفض الكربوهيدرات أو low carb أحد الأنظمة الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزن، ويتضمن لو كارب دايت استبدال الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، يشمل النظام الغذائي أيضًا الخضار والمواد الغذائية الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يمكن تناولها أثناء اتباع لو كارب دايت أو ريجيم قليل الكربوهيدرات، بحسب موقع " medicinenet".



لو كارب دايت

ما هو لو كارب دايت ؟

لو كارب دايت أحد أنظمة الريجيم لإنقاص الوزن، ويجب أن تشكل الكربوهيدرات فى حياة الشخص البالغ حوالي 45 إلى 65٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، لكن في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، غالبًا ما يكون المدخول اليومي من الكربوهيدرات أقل من 26٪ (130 جرامًا) يوميًا.

هذا النوع من النظام الغذائي مخصص بشكل عام لفقدان الوزن ، ويستخدم أيضًا للوقاية من مرض السكري وحالات التمثيل الغذائي، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

هناك أنواع عديدة من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، ومن الأمثلة على ذلك نظام الكيتو.

أطعمة يجب تناولها وأخرى يجب تجنبها عند اتباع لو كارب دايتتقليل الكربوهيدرات

يضع النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات قيودًا على كمية ونوع الكربوهيدرات التي تتناولها يوميًا.

في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، تحتاج إلى تجنب الكربوهيدرات المكررة، مثل السكر أو الدقيق الأبيض غالبًا ما تضاف هذه الأنواع من الكربوهيدرات إلى الأطعمة المصنعة. من أمثلة الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة

-خبز ابيض

-المعكرونة

-بسكويت

-حلويات

-الدونتس

-قطع من الحلوى

-كيك

-حلوى

-المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بالسكر



لو كارب دايت

ارز مطبوخ

-بطاطس

البطاطا الحلوة

جزر

اللفت

بصل

معظم الفاكهة (بما في ذلك الموز والعنب)

الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها تشمل

يركز النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات عادةً على البروتينات والخضروات التي تنمو فوق سطح الأرض ويحد من الحبوب - وأحيانًا - المكسرات والبذور.

اعتمادًا على نسبة الكربوهيدرات ، تسمح بعض خطط النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات بكميات صغيرة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.

قد يُسمح لك بتناول الفواكه، مثل الأفوكادو والتوت والخوخ في بعض الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات.

-بيض

-لحم

-الأسماك وأنواع أخرى من المأكولات البحرية

-الدهون الطبيعية (مثل زيت الزيتون)

الخضار غير النشوية (الخضار التي تنمو فوق الأرض). فمثلا

بروكلي

سبانخ

خس

كوسة

قرنبيط

كرنب

زيتون

طماطم

الباذنجان

كرنب

خيار

فلفل حلو

فاصوليا خضراء

في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، يمكنك تناول أطعمة مثل: