شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة هتساعدك على التخسيس فى الصيف.. أبرزها الجمبرى والخيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف هو الوقت للاستمتاع بالشواطيء ومياه البحر وهو أيضاً الوقت الذي يتم فيه تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية مثل الآيس كريم، والحلويات، والمأكولات البحرية المقلية، وإذا كان من الصعب استبدال تلك الأطعمة التي تسبب السمنة، أضف هذه الأطعمة الأساسية إلى قائمتك الغذائية والتى ستساعدك على فقدان الوزن الزائد وفقا لما نشر موقع eatthis.

شرائح الخيار

الخيار لأنه فائق الترطيب منخفض في السعرات الحرارية، ومحمل بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



شرائح الخيار

جريب فروت جريب فروت استمتع بوجبة إفطار باردة وسهلة هذا الصيف عن طريق جعل الجريب فروت جزءا من روتينك المعتاد، بالإضافة إلى محتواه العالي من فيتامين سي ، والذي يمكن أن يعزز نظام المناعة لديك ويساعدك على مقاومة نزلات البرد الصيفية، فإن الجريب فروت يعد خيارًا رائعا لأي شخص يحاول تخسيس الوزن. ذرة ذرة يمكنك إضافة الذره فى نظامك الغذائى الصيفى لأنها مصدر جيد للألياف من الألياف في كل أذن تحتوي على 60 سعرًا حراريًا ، تعد الذرة مصدرًا جيدًا لوتين وزياكسانثين وهى احد الفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة. يمكنك إضافة الذره فى نظامك الغذائى الصيفى لأنها مصدر جيد للألياف من الألياف في كل أذن تحتوي على 60 سعرًا حراريًا ، تعد الذرة مصدرًا جيدًا لوتين وزياكسانثين وهى احد الفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة.

قهوة مثلجة

الباحثون في جامعة إكستر بمدينة انجلترا اكتشفوا أن تناول مكملات مستخلص القهوة الخضراء، قد أدى إلى تخسيس وزن أكبر من تناول الدواء الوهمي في الأشخاص الذين تم اختبارهم، أن استهلاك القهوة قلل من خطر إصابة المرضى بالنوع الثاني من مرض السكري من 20 %، ويمكنك تناولها فى شكلها المثلج للتغلب على حرارة الصيف.



قهوة مثلجة

العنب البرى

العنب البرى محملاً بالعناصر الغذائية الهامة، مما يجعلها خيارا رائعا لأي شخص يحاول إنقاص وزنه، إنه أيضا أطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم ، مما يعني أنها لا تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأنسولين الناتج عن الحلويات الأخرى.



العنب البرى