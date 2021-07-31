شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تستخدم وزارة الصحة "كود" لاستخراج شهادات تطعيم للمسافرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، إن هناك 126 مركزا لتطعيم المسافرين، تستخرج شهادات السفر المؤمنة للحاصلين على اللقاحات والراغبين في تلقي اللقاح، سيتمكنون من تلقي اللقاح بتلك المراكز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، موضحا أنهم سيحصلون على اللقاح خلال 72 ساعة فقط.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الراغب في السفر والحاصل على شهادة مؤمنة، شرط لكي يتلقى اللقاح، يثبت أنه مسافر بشكل فعلي من خلال التأشيرة أو تذكرة الطيران، لتسريع الإجراءات الخاصة بالشهادة فور التطعيم".

وقال: "استخدام تقنية الـ qr كود هدفها التأكد وتأمين وتوثيق الشهادات، للتأكد من حصول المواطن على اللقاح، وهي تقنية إلكترونية تسمح بالتعرف على المواطن وعدد الجرعات التي حصل عليها من لقاح كورونا، وهي تقنية حصلت على استحسان العالم كله".

وتابع: "تم البدء في العمل صباح اليوم، للسماح للمستفيدين الحاصلين على اللقاح، وكل من هو راغب في السفر يتواصل من خلال موقع الوزارة، وهناك أيقونات خاصة بمراكز التطعيم للمسافرين، يقوم بالتسجيل من خلالها".