شكرا لقرائتكم خبر عن لو الكرش مضايقك.. اعرف إزاى تتخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن من المشاكل المزعجة التي يعانى منها الكثيرون وهى عبارة عن دهون متراكمة تقع حول الخصر، وحسب ما ذكره موقع womenshealthmag ، فإن دهون البطن قد تسبب مشاكل صحية خطيرة ومنها النوبات القلبية والإصابة بمرض السكر، ولكن تحتاج النساء إلى بعض دهون البطن لتعمل فالخلايا الدهنية تخزن هرمون الاستروجين، لذا فإن من لديهن القليل من الدهون قد يعانوا من خلل هرمونى مما يتسبب في مشاكل صحية خطيرة مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وحتى العقم.

وهناك بعض النصائح للتخلص من دهون البطن ومنها

1: تعرف على عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك، وتجنب الوجبات العالية في السعرات الحرارية.

2:إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالمغذيات لتقليل دهون البطن، وعليك التفكير في نوع الطعام الذي تتناوله (في معظم الحالات، يتعين عليك تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية للوصول إلى نفس عدد السعرات الحرارية مثل الأطعمة المصنعة).

ينصح بتناول الكثير من الخضروات الغنية بالمغذيات ومصدر للبروتين وبعض الكربوهيدرات الصحية غير المصنعة ابدأ بالخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب ، ثم أضف الجزر والبروكلي والبازلاء.

3: تناول اللحوم الخالية من الدهون ، بما في ذلك الديك الرومي والدجاج، تعتبر مثالية لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وبالتالي السعرات الحرارية ، أو إذا كنت نباتيًا، أضف المكسرات مثل الصنوبر أو الكاجو أو اللوز لوجباتك .

4: ينصح بتجنب الأطعمة المصنعة لانها غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون والسكريات، وهي في الأساس تركيبة تحفز دهون البطن، و عادة ما تكون غير مرضية من الناحية التغذوية ولكن من ناحية الحالة المزاجية تشعر بالرضا ، مما يعني أنه لا يمكنك إلا تناول المزيد.

5: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا ، لانها تعمل على شد البطن والتخلص من الدهون المتراكمة والترهلات.