الصحة العالمية تتوقع تجاوز إصابة كورونا حول العالم 200 مليون شخص خلال اسبوعين

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

توقعت منظمة الصحة العالمية أن يتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) حول العالم 200 مليون شخص خلال الأسبوعين المقبلين على أقل تقدير.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف السويسرية "أن خمسة من أقاليم منظمة الصحة شهدت ارتفاعاً في عدد الحالات بنسبة 80 بالمائة أو تضاعفت خلال الأسابيع الأربعة الماضية، كما ارتفعت الحالات في إفريقيا بنفس النسبة في نفس الفترة، وذلك بسبب متحور (دلتا) سريع الانتشار، والذي تم اكتشافه على الأقل في 132 دولة حول العالم حتى الآن".

واضاف "حتى اللحظة نصف بلدان العالم تمكنت من تلقيح 10 بالمائة من سكانها في حين أن أقل من الربع لقحوا حوالي 40 بالمائة من السكان، في حين ثلاثة بلدان فقط هي التي تمكنت من تلقيح 70 بالمائة من السكان".

واشارت المنظمة، الى ان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر، حيث أُبلغت بحوالي 4 ملايين حالة جديدة في الأسبوع الماضي.