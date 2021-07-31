شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. البنك المركزى الأوروبى: العملات النقدية لا تنقل عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى خبراء في البنك المركزي الأوروبي بالتعاون مع قسم علم الفيروسات الطبية والجزيئية في جامعة الرور الألمانية، الضوء على انتقال فيروس كورونا من خلال العملات الورقية، حيث طور الباحثون بقيادة البروفيسور إيك شتاينمان والدكتور دانيال تود طريقة خاصة لاختبار عدد جزيئات الفيروس المعدية التي يمكن نقلها من النقد إلى الجلد في ظروف الحياة الواقعية، وأكدوا أن خطر العدوى بفيروس كورونا من النقد منخفض جدًا وتم نشر الدراسة في مجلة iScience

ووفقًا لتقرير موقع time now news لمعرفة المدة التي يستمر فيها فيروس كورونا على العملات المعدنية والأوراق النقدية، تعامل الباحثون مع العديد من العملات المعدنية والأوراق النقدية باليورو باستخدام حلول فيروسية بتركيزات مختلفة وعلى مدار عدة أيام لاحظوا المدة التي كان لا يزال من الممكن اكتشاف الفيروس المعدي.



العملات



العملات

كان سطح الفولاذ المقاوم للصدأ بمثابة عنصر تحكم في كل حالة، ولكن النتائج مطمئنة بينما كان الفيروس المعدي لا يزال موجودًا على سطح الفولاذ المقاوم للصدأ بعد سبعة أيام، على الورقة النقدية فئة 10 يورو، استغرق الأمر ثلاثة أيام فقط ليختفي تمامًا بالنسبة للعملات المعدنية فئة 10 سنت و1 يورو و5 سنت بعد ستة أيام ويومين وساعة واحدة على التوالي، ولم يتم اكتشاف أي فيروس معدي، ويوضح دانيال تود أن "الانخفاض السريع في القطعة التي يبلغ سمكها 5 سنتات يرجع إلى أنها مصنوعة من النحاس، ومن المعروف أن الفيروسات أقل استقرارًا عليها".

وأكد الباحثون: لقد رأينا أنه بعد جفاف السائل مباشرة، لم يكن هناك عمليًا أي انتقال للفيروس المعدي، في ظل ظروف واقعية، فإن الإصابة بفيروس كورونا من النقد غير محتمل للغاية.

وتتوافق هذه الملاحظة مع نتائج الدراسات الأخرى التي تظهر في الغالبية العظمى من الحالات أن العدوى تحدث عن طريق الهباء الجوي أو الرذاذ، تكاد تكون عدوى المسحة عبر الأسطح غير موجودة.

وأجريت الدراسة الحالية باستخدام متغير ألفا لـ كورونا بالإضافة إلى البديل من النوع البري وأوضح إيك شتاينمان: "نفترض أن المتغيرات الأخرى، مثل متغير دلتا السائد حاليًا، تتصرف أيضًا بشكل مشابه"، لم يختلف العمر الافتراضي لمتغيرات الفيروس التي تمت دراستها حتى الآن عن العمر الافتراضي للفيروس الأصلي.