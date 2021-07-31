شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب طبيعية أضفها لنظامك الغذائي لصحة أفضل.. منها الشمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأعشاب الطبيعية لها العديد من الفوائد المعززة للصحة بما في ذلك دعم نظام المناعة الصحي، ومكافحة الجذور الحرة والالتهابات في الجسم، وحتى تجنب الأمراض المزمنة مثل السرطان مما يعني أنها مرتبطة بشكل طبيعي بالوقاية من الأمراض، فى هذا التقرير نتعرف على الأعشاب الطبيعية التي يمكن إضافتها لنظامك الغذائى لصحة أفضل، وفقاً لموقع " wellandgood".

5 أعشاب طبيعية أضفها لنظامك الغذائي لصحة أفضل

بذور الشمر

تحتوى بذور نبات الشمر على المنجنيز المعدني وهو أمر مهم لتنشيط الإنزيم والحماية الخلوية وتحسين قوة العظام وتنظيم نسبة السكر في الدم والتئام الجروح.

يقدم الشمر أيضًا معادن أخرى مهمة لصحة العظام (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم) ويحتوي على العشرات من المركبات النباتية التي تعمل كمضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات.

الأوريجانو

الأوريجانو غني بمضادات الأكسدة والمركبات التي أثبتت فعاليتها في محاربة البكتيريا، ويمكن لمضادات الأكسدة أن تساعد في منع تلف الخلايا عن طريق تحييد الجذور الحرة المسببة للأمراض في الجسم وتقليل الالتهاب.

ووجدت الدراسات أن الأوريجانو كان فعالًا ضد 23 نوعًا من البكتيريا بالإضافة إلى تقديم مجموعته الخاصة من الفوائد الصحية، سيعزز الأوريجانو نكهة الأطباق الأخرى المليئة بالمغذيات.

تعزز هذه العشبة نكهة أي طبق أساسه الطماطم أو الفلفل الحار النباتي أو السمك أو الفاصوليا.

تمتزج نكهات الأوريجانو الغنية بالأعشاب بشكل مثالي مع المأكولات البحرية أو السلطات أو في الشوربة أو المسقعة أو المكرونة.

الروزماري

الروزماري أيضًا مصدر رائع للحديد والكالسيوم وفيتامين ب 6، كما ثبت أيضًا أن هذه العشبة تعزز الصحة الإدراكية للمخ، وتزيد من الاحتفاظ بالذاكرة، وتساعد جهاز المناعة لديك على أداء وظيفته في أفضل حالاته، وذلك لأن الروزماري يحتوي على عنصر يسمى حمض الكارنوسيك، والذي يمكن أن يقاوم الضرر الذي تسببه الجذور الحرة في الدماغ.

وفقًا للأبحاث الموضحة في التطورات العلاجية في علم الأدوية النفسية ، فإن رائحة الروزماري لديها القدرة على تحسين تركيزك وأدائك وسرعتك ودقتك وتحسين مزاجك.

الروزماري مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في محاربة الشيخوخة ويمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة .

الكزبرة

الكزبرة تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، وقد ثبت أنه يحارب الالتهابات ويقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وخاصة أمراض القلب.

ووجدت دراسة على الفئران أيضًا أن أوراق الكزبرة تحسن الذاكرة، مما يشير إلى أن النبات قد يكون له فوائد لتقليل خطر مرض الزهايمر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

يمكن للكزبرة أن تساعد في الهضم ، وتساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مستخلص الثوم

الثوم يساعد في تعزيز جهاز المناعة ومحاربة نزلات البرد كما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار

في إحدى الدراسات ، تبين أن 600 مجم إلى 1500 مجم من مستخلص الثوم فعالة مثل أدوية خفض ضغط الدم على مدى ستة أشهر.