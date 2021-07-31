كورونا في المغرب.. الشباب يُسرعون عملية التلقيح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ساهم توسيع دائرة المستفيدين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) في المغرب، لتشمل البالغين 25 عاما فأكثر، في تسريع عملية التلقيح.

وبلغ عدد الجرعات التي وزعتها المملكة المغربية إلى حدود الساعة من اللقاح المضاد لكورونا، أكثر من 25 مليونا ونصف المليون جرعة.



وتبعاً لذلك، فإن عدد الحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا، قد تجاوز 10 ملايين فرد في المغرب، فيما بلغت حصيلة من حصلوا على جرعتهم الأولى في انتظار موعد الثانية 3.5 مليون شخص.

وشهدت مراكز التلقيح في الآونة الأخيرة إقبالا واسعا من طرف الشباب الراغبين في الحصول على الحماية من الفيروس، ما دفع السلطات إلى تمديد عمل مراكز التلقيح إلى الثامنة مساء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع المتزايد لعدد الإصابات بفيروس كورونا، ما رفع عدد الحالات النشطة إلى 48.859 حالة، في وقت تتراوح فيه الحالات الإيجابية اليومية بين 8 و10 آلاف.

وأعلنت وزارة الصحة عن توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد “كوفيد-19″، لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق، داعية المواطنات والمواطنين إلى التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم بدون شرط عنوان وبلد السكن.

ويترقب أن تكون نسبة التلقيح مرتفعة في صفوف فئة الشباب بالمقارنة مع بقية الفئات العمرية، خاصة بعد إلغاء شرط السكن من لدن وزارة الصحة؛ الأمر الذي سيجعل الحملة الوطنية للتلقيح فعالة وناجعة”، منوها بـ”التنظيم الجيد للعملية من طرف مهنيي الصحة والسلطات العمومية، على الرغم من الاكتظاظ القائم بوحدات معينة”.

وفي وقت سابق دعت وزارة الصحة المغربية المواطنات والمواطنين إلى تفادي الاكتظاظ في مراكز تلقيح ضد مرض “كوفيد-19” بعينها، مؤكدة أن عدد نقاط التلقيح تغطي جل التراب الوطني.