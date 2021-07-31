شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فحوصات وتحاليل الدم الأكثر شيوعاً.. منها صورة الدم الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفحوصات الطبية المنتظمة من أهم الأشياء التي يجب إجرائها للوقاية من الأمراض واكتشافها مبكراً قبل أن تصبح أشد ضرراً وأكثر خطورة، وهناك عدد من الفحوصات وتحاليل الدم الشائعة التي يطلبها الأطباء للاطمئنان والفحص المنتظم، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهم فحوصات وتحاليل الدم الأكثر شيوعاً، بحسب موقع " Cleveland Clinic".

اعرف فحوصات وتحاليل الدم الأكثر شيوعاً

صورة الدم الكاملة CBC

هو اختبار الدم الأكثر شيوعًا الذي يتم إجراؤه ويقيس أنواع وأعداد الخلايا في الدم، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

يستخدم هذا الاختبار لتحديد الحالة الصحية العامة والكشف عن الاضطرابات ويمكن أن يساعد في تقييم الأعراض مثل الضعف والتعب والكدمات، ويمكن أن يساعد في تشخيص حالات مثل فقر الدم وسرطان الدم والملاريا والعدوى.

اختبار وقت البروثرومبين

يُعرف هذا الاختبار أيضًا باسم PT و Pro Time ، ويقيس المدة التي يستغرقها الدم للتجلط، يقيس اختبار التخثر هذا وجود ونشاط خمسة عوامل مختلفة لتخثر الدم. يمكن لهذا الاختبار الكشف عن اضطرابات النزيف، ويمكن استخدامه أيضًا لمراقبة العلاجات الدوائية التي تمنع تكوين جلطات الدم.

لوحة التمثيل الغذائي الأساسية Basic Metabolic Panel

يقيس هذا الاختبار الجلوكوز والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلوريد وثاني أكسيد الكربون ونتروجين اليوريا في الدم والكرياتينين والتي يمكن أن تساعد في تحديد مستوى السكر في الدم وتوازن السوائل والكهارل بالإضافة إلى وظائف الكلى.

يمكن أن تساعد لوحة التمثيل الغذائي الأساسية طبيبك في مراقبة آثار الأدوية التي تتناولها، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن تساعد في تشخيص حالات معينة ، أو يمكن أن تكون جزءًا من الفحص الصحي الروتيني قد تحتاج إلى الصيام لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل هذا الاختبار.

لوحة الأيض الشاملة

يجمع هذا الاختبار بين لوحة التمثيل الغذائي الأساسية وستة اختبارات أخرى لإجراء تقييم أكثر شمولاً لوظائف التمثيل الغذائي، مع التركيز على أنظمة الأعضاء.

لوحة الدهون Lipid Panel

لوحة الدهون هي مجموعة من الاختبارات المستخدمة لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويشمل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

لوحة الكبد Liver Panel

لوحة الكبد عبارة عن مجموعة من الاختبارات المستخدمة لتقييم وظائف الكبد وإثبات احتمالية وجود أورام الكبد.

هرمون تحفيز الغدة الدرقية

يقوم هذا الاختبار بفحص ومراقبة وظيفة الغدة الدرقية.

الهيموجلوبين A1C

يستخدم هذا الاختبار لتشخيص مرض السكري ومراقبته.