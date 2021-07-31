شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج تجربة مزج لقاحى "سبوتنيك وأسترازينيكا" لمواجهه كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن التجارب التي تم فيها خلط جرعة أولى من لقاح سبوتنيك الخامس روسي الصنع مع حقنة أسترازينيكا، لم تكشف عن آثار جانبية خطيرة ولا حالات إصابة لاحقة بفيروس كورونا بين المتطوعين.

ووفقا لجريدة "برافدا" الروسية، التجربة شملت 50 شخصًا وبدأت في أذربيجان في فبراير الماضى،و النتائج الكاملة للتجربة بما في ذلك بيانات الاستجابة المناعية التي ينتجها اللقاح المركب سيتم الاعلان عنها وستُنشر الشهر المقبل.

كل من لقاح سبوتنيك و استرازينيكا هما لقاحان لفيروس كورونا يعتمدان على جرعة أولى متبوعة بجرعة معززة، وتستخدم هذه اللقاحات الناقلة للفيروسات فيروسات معدلة غير ضارة كمركبات أو نواقل، لنقل المعلومات الجينية التي تساعد الجسم على بناء مناعة ضد العدوى المستقبلية.

تعتمد الجرعة الأولى من Sputnik V على النوع 26 من الفيروسات الغدية ، بينما يستخدم لقاح كورونا من استرازينيكا، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، ناقلًا لفيروس الشمبانزي الغدي.

وكانت روسيا قد أعطت الأسبوع الماضى الضوء الأخضر للتجارب السريرية التي تجمع بين اللقطة البريطانية وسبوتنيك الخامس للمضي قدمًا في خمس عيادات روسية.