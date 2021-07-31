صحة ورشاقة

تحذير.. هذه الأطعمة ضارة لآلام والتهاب المفاصل

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آلام المفاصل

يتم تعريف آلام المفاصل بأنها آلام تنتشر في مفاصل الجسم، وتعد شائعة جدًا في حالات التهاب المفاصل المزمن، أو إصابة أحد المفاصل.

ينصح العلماء الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل والتهابها بتجنب الكربوهيدرات المكررة.

يوجد مجموعة معينة من المنتجات ضارة لآلام المفاصل والتهاب المفاصل، وفقًا للبوابة الطبية Medical News Today.

وقال الباحثون إن “الكربوهيدرات المكررة يمكن أن تثير ردود فعل التهابية لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، لذا يجب تقليل تناولها قدر الإمكان”.
يعزو العلماء الالتهاب المرتبط بتناول الكربوهيدرات المصنعة إلى أن “المؤكسدات النهائية للجليكوزيل الكامل” تزيد تركيزها. والنتيجة هي آلام المفاصل وتورمها وتقييد حركتها.

عدّد الخبراء المنتجات المعنية في المقام الأول – “الخبز الأبيض والأرز ورقائق البطاطس”.

يمكن أن تكون هذه المنتجات خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من التهاب المفاصل بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك ينصح الخبراء بالحذر من جميع أنواع المشروبات التي تحتوي على سكر لالتهاب المفاصل وآلامها منها المشروبات الغازية، والقهوة مع إضافات، وعصائر فواكه، والشاي الحلو”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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