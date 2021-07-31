هل ينتقل التسوس عبر التقبيل؟ إليكم ما قالته طبيبة الأسنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت طبيبة الأسنان، تينا سو، مؤسسة شركة “أورال جينوم” لـموقع “إنسايدر” الأمريكي، إن النظافة السيئة للأسنان من الممكن أن تؤدي إلى تراكم الترسبات وأمراض اللثة، ويمكن أن تخلق أرضا خصبة للبكتيريا، وكشفت الطبيبة أن تسوس الأسنان قد ينجم عن تقبيل شخص يعاني من سوء صحة أسنانه.

وتابعت موضحة أن “هناك مخاطر من نقل التسوس في أثناء تبديل اللعاب خلال التقبيل، فاللعاب لا يحافظ على رطوبة أفواهنا فحسب، وإنما هو وسيلة رائعة لتعيش وتزدهر بكتيريا الفم”.

وأضافت أن “التقبيل لمدة 10 ثوان يمكن أن يساهم في نقل حوالي 80 مليون بكتيريا وكائنات دقيقة”.

وتابعت تينا سو أن “نظافة الأسنان السيئة والكثير من تراكم البلاك والجير تحتوي على بكتيريا تتكاثر باستمرار، ثم تنتقل هذه البكتيريا السيئة عند التقبيل، مما يعرض شريكك لخطر مشاكل الأسنان”.

وعن الحلول المثالية لتجنب هذه المشكلة، أكدت سو أنه “لا توجد طريقة لمنع تبادل البكتيريا عند تقبيل شريك حياتك، لكن هناك طرقا للسيطرة على البكتيريا، والبداية بنظافة الأسنان الجيدة، والتي تشمل تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا على الأقل، والتنظيف بالخيط، ومراجعة طبيب الأسنان مرتين على الأقل سنويا لإجراء فحص وتنظيف”.

كما ترجح الطبيبة تينا سو أن يكون التحدث إلى شريك حياتك بشأن صحة أسنانه “موضوعا حساسا”، لذا تنصح بالتعامل مع المشكلة بحساسية، وذلك بالتحدث معهم بلطف حول الموضوع، ومساعدتهم في وضع خطة لعادات نظافة الفم الجيدة، وتشجيعهم على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة واستخدام الفرشاة والخيط.

كذلك تنصح سو بأن تناول أطعمة مثل الجبن والمكسرات قد يكون طريقة رائعة لتعزيز صحة الأسنان.

وتختتم الطبيبة تينا سو تصريحاتها بتأكيدها أن القيام بالروتين اليومي لنظافة الأسنان مع شريك الحياة من الممكن أن يكون وسيلة أكثر متعة للطرفين.