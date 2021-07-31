بهذه الطريقة تصبح العطلة على شاطئ البحر مفيدة لصحتك

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 04:09 مساءً - ذكر موقع “ميد بورتال” في تقرير له فوائد قضاء عطلة على شاطئ البحر، ولكنه وضع أيضا عددا من التعليمات والتوصيات للاستمتاع بعطلة سعيدة.

تجدد ممارسة الأنشطة الرياضية بالقرب من البحر، مثل المشي على الشاطئ أو السباحة في الماء، النشاط البدني وترتفع الروح المعنوية، بعيدا عن الإجهاد والتوتر العاطفي والفكري الذي يرافق الحياة اليومية، كما تمنح هذه النشاطات أقصى استفادة من ضوء الشمس من حيث التزود بفيتامين D.

كما تخفف مياه البحر والمواد المذابة فيها من الأمراض الجلدية، حيث لاحظ العديد من أطباء الجلد تحسنا في مسار الأكزيما أو التهاب الجلد التأتبي بعد قضاء إجازة في البحر.

ولكن حذر الخبراء أن السباحة في البحر قد لا تكون آمنة تماما، ولذلك يجب اتباع العديد من التعليمات للأمان:

1- إعطاء الأفضلية للشواطئ حيث يعمل رجال الإنقاذ.

2- عدم الابتعاد داخل البحر والبقاء ضمن التجمعات.

3- الانتباه جيدا لعلامات السلامة.

4- عدم ترك الأطفال دون رقابة أو تحت رعاية أخوتهم، واستخدام أدوات الحماية، سترات وأكمام.

5- عدم السباحة بعد تعاطي الكحول أو المخدرات، كما يجب عدم السباحة أو الغوص في أماكن غير مألوفة.

6- الحذر من السباحة في الماء البارد التي تكون السبب في حدوث النوبات القلبية.

7- يجب تجنب ألعاب الغرق، وحبس اتلأنفاس في الماء، كما يجب تعلم الإسعافات الأولية للغرق.

ونصح الخبراء بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس، بسبب الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد ودوار الحرارة، الإرهاق الحراري وضربة الشمس، وقدموا بعض النصائح منها:

1- تجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا و 3 مساء.

2- ارتداء ملابس فضفاضة ذات لون فاتح وقبعات تحمي الوجه والرقبة والأذنين.

3- شرب الماء والعصائر بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش، والابتعاد عن القهوة والصودا والكحول .

4- استخدام واقيات الشمس بمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 30 على الأقل ، وتجديدها بانتظام كل ساعتين.

5- مراقبة حالة أفراد الأسرة الأكثر ضعفا، الأطفال وكبار السن.

من ناحية أخرى ذكر الأطباء عدة خطوات لتجنب العدوى المعوية، والتهابات الجهاز التنفسي، بالإضافة لفيروس كورونا:

1- تجنب دخول الماء إلى الفم والعينين والأذنين عند الاستحمام، وعدم ابتلاع الماء.

2- استخدام اللاصقات المقاومة للماء في حالة تلف الجلد بعد عملية جراحية أو ثقب للجسم.

3- مراجعة نصائح السفر، حيث قد يكون من الأفضل استخدام المياه المعبأة للشرب وغسل الوجه وتنظيف الأسنان.

4- المحافظة على النظافة الشخصية.

5- الانتباه إلى نوعية الطعام ويفضل تناوله طازجا.

6- استخدام الأحذية المناسبة.

7- عدم السباحة في للمسابح العامة في حالة الإصابة بالإسهال، كما يجب عدم التبول في الماء.

ولفيروس “كوفيد-19” تعليمات خاصة وتوصيات وقائية بسيطة مثل:

1- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة ذات التهوية السيئة، وعدم الاتصال بالمرضى.

2- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتعقيمهما بالكحول.

3- تجنب لمس الوجه والأنف والعينين والفم بأيد قذرة.

4- استخدام قناع الحماية.

5- تغطية الوجه عند العطس أو السعال، ثم غسل اليدين.

6- أخذ اللقاح.

7- الخضوع للاختبار على الفور عند الاحساس بأعراض عدوى في الجهاز التنفسي.

وحدد الأطباء عدد من التوصيات لحماية البشرة وخاصة لمن يعانون من أمراض جلدية كالتهاب الجلد التأتبي مثل:

1- وضع مطرّي للحفاظ على طبقة دهنية واقية على الجلد قبل السباحة.

2- غسل الجسم جيدا وتجفيف البشرة بلطف بعد السباحة، ثم وضع واقي الشمس.

3- استخدام كريم جلدي مثل الجلوكوكورتيكو ستيرويد للتخلص من آفات الجلد.