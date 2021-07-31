علاج الصداع، ألم المعدة والتعب... بتدليك أصابعك بهذه الطريقة

بيروت - نادين محمد - ما لا يعرفه الكثيرون هو أنه يمكن التخلص من بعض الأوجاع من خلال الضغط على بعض مناطق اليد. فكل عضو من الأعضاء الداخلية يرتبط بإحدى هذه المناطق أو بأحد الأصابع. ومن خلال الضغط بطريقة محددة على هذه المنطقة أو تلك يمكن التخلص وإن بشكل مؤقت من الألم في مكان ما من الجسم.

1-الصداع

في حال المعاناة من الصداع وخصوصاً في ساعات الليل المتأخرة أو في مكان العمل، يمكن الضغط بواسطة إبهام وسبابة إحدى اليدين على التجويف الواقع أسفل إبهام اليد الأخرى. وهذا يساعد على التخلص من الألم خلال دقائق.

2- الجيوب الأنفية

تعتبر أعراض التهاب أو انسداد الجيوب الأنفية من أكثر المشكلات التي قد نواجهها إزعاجاً. لذا وللتخلص منها ينصح باستخدام إبهام وسبابة إحدى اليدين للضغط على الجزء الأعلى من سبابة اليد الأخرى. لكن من الأفضل فعل ذلك لمدة تراوح بين دقيقة و3 دقائق قبل البدء بالتدليك اللطيف. ولا شكّ في أن الشعور بالارتياح سيحل محل الانزعاج بعد ذلك.

3- ألم الرقبة

لعلاجه ينصح يتدليك مفاصل السبابة بواسطة سبابة وإبهام اليد الأخرى ثم تكرار العملية على سبابة اليد الأخرى. وهكذا يمكن الشعور بالتحسن خلال دقائق قليلة.

4- ألم المعدة

يعتبر هذا الألم من أكثر المشكلات الصحية التي يمكن مواجهتها إزعاجاً. وللتخلص منه ومن الشعور بالحرقة والغثيان ينصح بتدليك وسط راحة اليد لبعض الوقت.

5- ألم الحنجرة

للتخلص من هذا الألم يكفي الضغط على الإبهام من الناحيتين بواسطة سبابة وإبهام اليد الأخرى. وبعد دقائق قليلة لا بدّ من الشعور بالتحسن.

6- التعب

للتخلص من الشعور بالتعب يجب تدليك إحدى اليدين باليد الأخرى. كما يمكن الضغط على إصبع الوسطى وتحديداً أسفل الظفر. فهذا يساعد على تجديد النشاط واستعادة الحيوية.

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