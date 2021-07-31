شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات خاطئة فى وجبة الفطار تسبب الكرش.. منها عدم تناول البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأبحاث أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، فهى تساعدك على زيادة الانتباه والتركيز، كما تساعدك أيضًا على فقدان دهون البطن أو الحصول على بطن مسطح وخالي من الانتفاخ، ولكن احذر من اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة أثناء وجبة الإفطار، والتي يمكن أن تسبب انتفاخ البطن وزيادة الوزن، وفقاً لموقع "eatthis".

فوائد وجبة الإفطار

ترتبط العديد من فوائد وجبة الإفطار بتقليل دهون البطن، حيث يساعد تناول وجبة الإفطار في بدء عملية التمثيل الغذائي، وبذلك يقلل من خطر الإصابة بالسمنة.

وأظهر المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية بالولايات المتحدة الأمريكية أن من يتناولون وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة لأن يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من 25.

للحصول على بطن مسطح يجب عليك تجنب الانتفاخ

يمكن أن يكون سبب الانتفاخ عددًا من العوامل بما في ذلك النظام الغذائي والهرمونات وبعض الحالات الطبية مثل الحساسية أو عدم تحمل الطعام

لتقليل الانتفاخ من خلال النظام الغذائي، من المهم تناول وجبة فطور غنية بالبروتين مع بعض الألياف للمساعدة في تقليل الإمساك.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في وجبة الإفطار يمكن أن يجعلك تشعر بعدم الرضا والجوع.

اهتم بتناول الألياف فى وجبة الفطار

الألياف هي أيضا مقشر لدهون البطن، والأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار لديهم كمية أكبر بكثير من الألياف، وتعمل الألياف كقمع طبيعي للشهية لذلك لا يؤدي تناول وجبة الإفطار إلى تنشيط عملية الأيض فحسب ، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في استهلاك سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

6 عادات خاطئة فى وجبة الفطار تسبب الكرش

إهمال وجبة الإفطار وعدم تناولها

إن وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي تساعدك على التحكم فى الشهية، وإذا تجاهلت تناول وجبة الفطار يمكن أن تفرط في تناول باقى وجبات الطعام والوجبات الخفيفة في وقت لاحق بسبب الجوع المفرط، مما يسبب تكون دهون البطن والكرش، إذا كان الوقت يمثل مشكلة، تناول بيضة مسلوقة مع الفاكهة الطازجة بدلاً من عدم تناول الطعام على الإطلاق.

تتناول وجبة الإفطار بسرعة كبيرة

إذا كنت تأكل بسرعة كبيرة، فمن المؤكد أن هذا يمكن أن يسبب انتفاخ البطن، يبدأ الهضم في الفم ومن المهم مضغ الطعام بشكل صحيح قبل البلع، قد يؤدي دفع الطعام في فمك وتناول الفطار سريعاً إلى عسر الهضم.

عدم تناول البروتين فى الفطار

من السهل تناول الكربوهيدرات في وجبة الإفطار بأطعمة مثل الخبز والكرواسان والحبوب، لكن التقليل من البروتين قد يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم والجوع المبكر، البروتين مهم للشبع والحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم لفترات أطول من الوقت.

يمكنك تناول ثمرة الأفوكادو مع خبز القمح الكامل، أو الزبادي اليوناني مع الفاكهة الطازجة، أو عجة الخضار.

يمكن أن تكون أصناف المعجنات التي يتم تسويقها على أنها خالية من الدهون غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات وقليلة البروتين من المهم تحقيق التوازن بين الكربوهيدرات والدهون والبروتين في وجبة الإفطار، لأن ذلك يمكن أن يمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها ويساعد أيضًا في تقليل الرغبة في تناول وجبة خفيفة قبل الغداء.

أنت تأكل الكعك والمعجنات فى الافطار

تتناول أطعمة الافطار المعبأة مسبقًا مثل الكورن فليكس المضاف له السكر

هذه الأطعمة تبدو صحية ، ومعظمها مليء بالسكر المضاف يمكن أن يحتوي الشوفان الذى يحتوى على نكهات على ما يزيد عن 20 جرامًا من السكر المضاف ، ويمكن أن تحتوي الجرانولا على 17 جرامًا من السكر المضاف، وبعض الكورن فليكس تحتوي على 13 جرامًا من السكر المضاف.

كمية السكر المضاف توفر الكثير من السعرات الحرارية، والأسوأ من ذلك، أن الطاقة الموجودة داخل السكر تدوم لفترة قصيرة وبعد مرور 20-30 دقيقة من السكر، يمكن أن تشعر بالتعب والجوع.

شرب القهوة التى تحتوي على السكر فقط فى وجبة الإفطار

إذا كنت تتناول القهوة مع السكر فقط في وجبة الإفطار، فقد تجد نفسك تبحث عن شيء آخر بمجرد وصولك إلى المكتب، بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى زيادة الوزن.