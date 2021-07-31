شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرض المسبب لانسحاب لاعبه جمباز عالمية من أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار انسحاب نجمة الجمباز الفني الأمريكية، سيمون بايلز، من كل منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بسبب الضغط النفسي الذي تعاني منه مؤخرا الجدل بشكل كبير في الأوساط الرياضية، وفتح ملف المعاناة النفسية التي تضرب نجوم الرياضة العالميين وقد تتسبب في دخولهم في نوبات اكتئاب أو انتهاء حياتهم بطريقة تراجيدية.

وانضمت بايلز إلى قائمة طويلة من الرياضيين الذين عانوا من ضغوطات وأزمات نفسية، بسبب الصعوبات التي يواجهونها خلال مشاركاتهم في البطولات الكبرى أو بسبب تعودهم على التغير الجذري في أسلوب حياتهم بعد الاعتزال والابتعاد عن الأضواء. انسحبت سيمون بيلز من نهائيات الأولمبياد الشامل بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العقلية.



طوكيو 2020

ووفقا لتقرير لموقع insiderوقالت لاعبة الجمباز إنها تتناول دواء مرض ADHD وهو غير مسموح به في اليابان، وكان انسحاب أكبر نجمه في ألعاب هذا الصيف بمثابة تطور صادم ولد نقاشًا عالميًا حول الوعي بالصحة العقلية وإدارتها. لكنه أثار أيضًا بعض التساؤلات، اقترح البعض أن اللوم على مرض بايلز هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وهو افتراض معقول بالنظر إلى حظر اليابان لمعظم الأدوية المستخدمة بشكل شائع لعلاج الاضطراب في الولايات المتحدة.



سيمون بيلز

ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب فى الصحة العقلية يمكن أن ينتج عنه إصابة الشخص بمستويات أعلى من الطبيعى من السلوكيات المفرطة النشاط والاندفاعية، حيث يعانى مريض ADHD من صعوبة التركيز وتشتت الانتباه، طبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline.

وأكد الخبراء أن ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن يصيب كلا من البالغين والأطفال.



بطله الجمباز

أهم أعراض ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

ووفقا للجمعية الأمريكية للطب النفسى (APA)، فهناك بعض الأعراض التى تدل على الإصابة بمرض ADHD، من خلال مجموعة من السلوكيات المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. تشمل ما يلى:

1. ظهور مشكلة فى التركيز على المهام

2. النسيان بشأن إكمال المهام

3. التشتت بسهولة

4. صعوبة فى الجلوس

5. مقاطعة الناس أثناء حديثهم

6. فرط النشاط عند الأطفال.

7. يواجه مشكلة فى التعلم خلال تواجده بالمدرسة.

وهناك ثلاثة أنواع من ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وتشمل:



بطله الجمباز بطوكيو

1. النوع الأول يطلق عليه مصطلح "غافل"..

يعانى الأشخاص المصابون بهذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من صعوبة بالغة فى التركيز وإنهاء المهام واتباع التعليمات.

كما يعتقد الخبراء أيضًا أن العديد من الأطفال المصابين بنوع عدم الانتباه من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد لا يتلقون التشخيص المناسب، وهذا النوع هو الأكثر شيوعًا بين الفتيات المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

2. الاندفاع المفرط..

يُظهر الأشخاص المصابون سلوكًا مفرط النشاط ومندفعًا فى المقام الأول، يمكن أن يشمل ذلك التململ ومقاطعة الأشخاص أثناء حديثهم وعدم القدرة على انتظار دورهم.

3.يجمع بين فرط النشاط وصعوبة التركيز..

وهو النوع الأكثر شيوعًا من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حيث يُظهر الأشخاص المصابون أعراضًا غائبة عن الانتباه وفرط النشاط، وتشمل هذه عدم القدرة على الانتباه والميل نحو الاندفاع ومستويات أعلى من المعتاد من النشاط والطاقة.

أسباب الإصابة بمرض ADHD فرط الحركة ونقص الانتباه..



الجمباز

على الرغم من انتشار اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، لا يزال الأطباء والباحثون غير متأكدين من أسباب هذه الحالة، ويُعتقد أن له أصولًا عصبية كما تلعب الوراثة دورًا أيضًا.

وتشير الأبحاث إلى أن انخفاض الدوبامين هو أحد عوامل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والدوبامين مادة كيميائية في الدماغ تساعد في نقل الإشارات من عصب إلى آخر، وتلعب دورًا في إثارة الاستجابات والحركات العاطفية.

بينما تشير أبحاث أخرى إلى وجود اختلاف هيكلي في الدماغ، ما يعنى أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم حجم أقل من المادة الرمادية التي تساعد في التحدث والتحكم فى النفس واتخاذ القرار والسيطرة على العضلات.

لا يزال الباحثون يدرسون الأسباب المحتملة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، مثل التدخين أثناء الحمل.

وفيما يتعلق بإمكانية الكشف عن الإصابة باضطرابات فرط الحركة ونقص الانتباه، من خلال الفحوصات الطبية، تبين أنه لايوجد اختبار واحد يمكنه معرفة ما إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ويتم الكشف عن المرض من خلال تشخيص الطبيب والأعراض التى تمر بها خلال الأشهر الستة الماضية.

طرق العلاج من مرض ADHD اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

وعن طرق العلاج من ADHD أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فهناك عادةً العديد من العلاجات السلوكية أو الأدوية أو كليهما، وتشمل أنواع العلاج العلاج النفسي أو علاج آخر وهو العلاج السلوكي، الذى يمكن أن يساعدك هذا العلاج أنت أو طفلك في تعلم كيفية مراقبة سلوكك وإدارته.

وأكد الخبراء أنه يمكن أن يكون الدواء مفيدًا جدًا أيضًا عندما تكون مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حيث تم تصميم أدوية ADHD للتأثير على المواد الكيميائية في الدماغ بطريقة تمكنك من التحكم بشكل أفضل في دوافعك وأفعالك.