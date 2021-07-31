شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل رياضة المشى لمسافات طويلة بصحة كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب ممارسة الرياضة دورا هاما لدى كبار السن، لمواجهة أمراض الشيخوخة المزعجة التى تؤثر على صحتهم وقوتهم وقدرتهم على القيام بالمهام اليومية، فمجرد الجلوس أو الاستلقاء يمكن أن يجعل كبار السن عرضة لآلام الظهر أو حتى يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، لكن ممارسة النشاط البدني يمكن أن يوفر العديد من الفوائد لصحة كبار السن.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فأن رياضة المشى تساعد كبار السن لتخفيف العديد من الأمراض التى قد يعانوا منها مثل آلام المفاصل أو التهاب المفاصل،ومن أبرز فوائد ممارسة رياضة المشي لصحة كبار السن ، مايلى:

1. الحفاظ على صحة القلب

تعد أمراض القلب من أكبر أسباب الوفاة لدى كبار السن وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، ويساعد المشى لمسافات طويلة فى دعم صحة القلب وخفض مستويات ضغط الدم والحفاظ على عضلات القلب.





2. تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

كشفت العديد من الدراسات عن وجود صلة بين النشاط البدني والحد من مخاطر الخرف، نظرا لقدرة المشى على تحسين الدورة الدموية وبالتالى ضمان تدفق الدم إلى الدماغ، الذى يسهم فى انخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي لدى كبار السن، وتقوية الذاكرة.





هشاشة العظام أو فقدانها هي أحد المخاطر التي تواجه كبار السن، لذا يمكن تقليل هذه المخاطر عن طريق ممارسة بعض الرياضات الخفيفة ، بما في ذلك المشي، فعندما يمارس الشخص النشاط البدني يعمل على تحفيز العظام لبناء أنسجة جديدة بحيث يصبح العظم أكثر كثافة وأقوى.

3.تقوية العظام





4. منع فقدان العضلات

تعتبر انخفاض كتلة العضلات المرتبطة بالعمر أمرًا شائعًا لدى كبار السن، وممارسة رياضة المشي تمنحك القدرة لمواجهة هذه المشكلة فى ظل تقدم العمر.