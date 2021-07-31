فوائد صحية رائعة للبطاطا الحلوة.. يمكنك تناولها يوميا

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - تناول البطاطا الحلوة يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة القوية، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.

تأتي البطاطا من بين العديد من الأطعمة المفضلة للكثيرين بفضل نكهتها المميزة، وإمكانية تناولها بأكثر من طريقة، ولكن قلما يُعرف عن مزاياها الصحية، وأنه يمكن تناولها يوميًا دون قلق، ولكن باعتدال بالطبع.

فالبطاطا الحلوة غنية بالعديد من الفوائد، خاصة عند تناولها يوميًا، وهو ما نوضحه في السطور التالية:

تعزز إنقاص الوزن

في حين أن البطاطس قد تساهم بزيادة الوزن، إلا أن البطاطا الحلوة فعالة في تعزيز فقدان الوزن الزائد، خاصة عند الانتظام على تناولها يوميًا، وذلك بفضل محتواها من النشأ الذي يمكن أن يسرّع عملية حرق الدهون، فضلًا عن تعزيزها الشعور بالشبع لفترة أطول.

مصدر قوي لمضادات الأكسدة

تعد مضادات الأكسدة من العناصر الضرورية للجسم لأنها تخفض من الإجهاد التأكسدي المسؤول عن العديد من المشاكل الصحية، كما تساعد مضادات الأكسدة في منع الشيخوخة المبكرة للخلايا، بجانب الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

غنية بفتيامين A و C

تتميز البطاطا الحلوة بثرائها بفيتاميني A و C اللذين يعدان من أهم الفيتامينات للجسم، لأنها تساعد في الحماية من العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية.

مغذية للغاية

بجانب فيتامين A و C، البطاطا غنية بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل: فيتامينات B، والمنغنيز، والبوتاسيوم، بجانب قدرتها على تعزيز إنتاج الكولاجين الصحي للعظام والبشرة.

السيطرة على السكري

تعد البطاطا الحلوة من الأطعمة الآمنة والصحية لمرضى السكري، فهي تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، ولا تسبب زيادته.

تنظم ضغط الدم

بجانب السكري، تساعد البطاطا الحلوة في تنظيم ضغط الدم، وحل مشكلة ارتفاعه وانخفاضه أو عدم انتظامه، وذلك بفضل ثرائها بالبوتاسيوم الذي يساعد في التخلص من الصوديوم الزائد من الجسم، مما يعزز بالتالي من صحة القلب والأوعية الدموية.

مضادة للالتهابات

بجانب ما ذُكر أعلاه، تتميز البطاطا الحلوة بثرائها بخصائص مضادة للالتهابات التي تعد من عوامل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك الأمراض المزمنة، ولكن تناول البطاطا الحلوة يوميًا يقي من الالتهابات وأضرارها.

لذا يوصى بإضافة البطاطا الحلوة إلى النظام الغذائي اليومي للاستفادة من مزاياها الصحية.